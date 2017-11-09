Ущерб от звонков о ложном минировании в Москве оценили в 150 миллионов рублей

Ущерб от анонимных звонков о "минировании" в Москве оценивается в 150 миллионов рублей, сообщил замглавы столичного управления ФСБ Андрей Яценко на заседании в Мосгордуме. Его цитирует "Интерфакс"
.
Как сообщил руководитель столичного департамента безопасности и противодействия Владимир Черников, с начала года по состоянию на 9 ноября на телефоны службы 102 поступили звонки об угрозах взрыва на 564 объектах на территории города. Для обследования зданий проводилась эвакуация более чем 250 тысяч человек.
Как уточнил начальник столичного главка полиции Олег Баранов, с сентября 2017 года в полицию поступило 1066 анонимных звонков о "минированиях", пик которых пришелся на период с 13 сентября по 1 октября. По его словам, звонки имеют схожий характер и были совершены с использованием интернет-телефонии на территории Турции, Украины, США и Японии, что не позволяет оперативно принимать меры по пресечению таких звонков.
В свою очередь, заместитель начальника полиции столичного ГУ МВД Александр Половинка предложил ужесточить ответственность за систематический телефонный терроризм, передает агентство "Москва"
. По его словам, на сегодняшний момент такой ответственности в законодательстве не предусмотрено. В Мосгордуме эту идею поддержали, заявив, что соответствующие предложения будут внесены в Госдуму до 1 декабря. Одной из возможных мер может стать введение возмещения ущерба, нанесенного телефонным террористом.
Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Так, 5 ноября в столице были эвакуированы более 20 объектов
, среди которых - жилые дома, кафе, рестораны, гостиницы, а также торговые центры "Outlet Village Белая Дача", "Атриум", "Охотный Ряд", центр "Европейский" и "Дисконт". Также в полицию поступила анонимная информация об угрозе взрыва зданий кинотеатра "Космос", торгового комплекса "Галерея-Аэропорт" и музея архитектуры имени Щусева. А 8 ноября был задержан безработный мужчина
, который сообщил об угрозе взрыва в спорткомплексе "Олимпийский". Из здания было эвакуировано более двух тысяч человек, но опасных предметов найдено не было.