Ущерб от звонков о ложном минировании в Москве оценили в 150 миллионов рублей

8 ноября 2017 г. Безработного москвича задержали за "минирование" спорткомплекса "Олимпийский"

На улице Адмирала Лазарева задержали 34-летнего жителя Москвы, который 7 ноября сообщил об угрозе взрыва в спорткомплексе "Олимпийский". Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.