Среднемесячная зарплата в столице выросла до 91 тысячи рублей, заявили в Мосгорстате

1 февраля 2017 г. В мэрии поделились рецептом увеличения зарплаты и назвали самые нужные отрасли

Впервые за два года в столице наблюдается небольшой рост зарплат, правда, только в отдельных сферах. Тем, кто недоволен зарплатой и хотел бы иметь больше, "придется делать то, чего прежде вы никогда не делали".