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Среднемесячная зарплата в столице выросла до 91 тысячи рублей, заявили в Мосгорстате
14 ноября 2017 г. | Время публикации 19:14
Рубрики: Экономика  
 
Moscow-Live.ru
Среднемесячная зарплата жителя столицы за год выросла на 8,5 процента и составила 91,8 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на данные Мосгорстата пишет "Комсомольская правда".

По подсчетам экспертов, больше всех в Москве зарабатывают работники, связанные с рынком нефтепродуктов (518 тысяч рублей в месяц), а на производстве цемента и гипса можно получать около 245 тысяч. Сотрудники рекламной сферы зарабатывают около 180 тысяч в месяц, а разработчики программного обеспечения — порядка 160 тысяч.

Ниже среднего, по информации Мосгорстата, зарплаты в строительных компаниях (77 тысяч в месяц), на деревообрабатывающих предприятиях (около 70 тысяч), в легкой промышленности (60 тысяч), а также в здравоохранении и образовании (в среднем по 68 тысяч). Меньше всего получают работники гостиниц и общепита — в среднем по 46 тысяч в месяц.

Кроме того, Мосгорстат отчитался, как изменились траты и доходы москвичей за 9 месяцев текущего года. С января по сентябрь 2017 года продукты питания, в целом, подорожали всего на 1%. Больше всего цены выросли на яблоки, груши и лимоны, морковь, свекла и репчатый лук. Так, цены на капусту, чеснок, помидоры и свежие огурцы снизились на 15-41%, бананы подешевели на 18%, виноград - на 9%. Стоимость минимального набора продуктов питания за 9 месяцев выросла на 2% и составила 4540 рублей.

По словам экспертов, для большинства россиян средние зарплаты в 91 тысячу рублей выглядят фантастически, однако в них нет ничего сверхъестественного, поскольку именно в столице сосредоточены главные офисы всех крупнейших компаний в стране, и здесь живет большое количество топ-менеджеров, госслужащих и чиновников с высокими окладами. При этом Москва и Московская область оказались лидерами по числу соискателей, не уверенных в своей востребованности. Это связано с тем, что работодатели стали выходить с более скромными предложениями для кандидатов, сокращать бонусы работникам, а конкуренция среди соискателей стала выше.
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