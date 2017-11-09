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Жители Черемушек опасаются высотной застройки под предлогом реновации
14 ноября 2017 г. | Время публикации 16:50
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Moscow-Live.ru
Жители Черемушек опасаются появления высотных домов в их районе после начала программы реновации. По их словам, в районе нет достаточного количества стартовых площадок, и программу планируется выполнить за счет строительства высотных домов. При этом нынешняя инфраструктура не справляется и с существующей нагрузкой, а публичные слушания могут оказаться формальностью. Об этом сообщается в сообществе района Черемушки в Facebook.

По словам активистов, для реновации в районе нашли лишь три небольшие территории, и переселить в границах района 119 пятиэтажек за 15 лет попросту невозможно. Люди опасаются, что для переселения будут строиться высотные дома, большая часть квартир в которых будет отдана под коммерческое жильё для того, чтобы окупить проект. Население района резко возрастёт, тогда как нынешняя инфраструктура не справляется и с существующей нагрузкой.

Что же касается грядущих публичных слушаний, то активисты опасаются, что они будут носить формальный характер, и реальных изменений существующих проектов ожидать не приходится. Местные жители намерены провести референдум, на котором будет поставлен вопрос об ограничении этажности при строительстве новых домов. Высоту домов предлагается ограничить 8 этажами, чтобы не допустить волнообразного уплотнения района. Еще одним вопросом референдума должен стать вопрос о проведении выборов главы муниципального округа Черёмушки: избрание главы района сейчас блокируют депутаты от партии "Единая Россия".

О необходимости референдума говорят и противники реновации как таковой: активисты приняли решение о подготовке общегородского референдума на тему запрещения строительства зданий высотой более 25 метров и застройки зеленых зон. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова отметила, что референдум находится в стадии подготовки, а его организаторы открыты для "конкретных предложений".

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Вторник, 14 ноября 2017 г. // Последняя новость 16:50
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