Жители Черемушек опасаются высотной застройки под предлогом реновации

14 ноября 2017 г. Противники реновации в Москве начали готовить общегородской референдум

Организаторы мероприятия надеются повлиять на правила жилищной застройки в столице таким образом, чтобы лишить девелоперов сверхприбыли и, как следствие, заинтересованности в сносе хороших домов.