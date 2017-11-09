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Мэрия Москвы вместе с РЖД планируют построить две детские железные дороги за 5 миллиардов рублей
14 ноября 2017 г. | Время публикации 17:57
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Города и Страны
Компания "Российские железные дороги" (РЖД) планирует построить в столице две детские железные дороги общей стоимостью пять миллиардов рублей. В настоящий момент идет подготовка проектных решений. РБК сообщает, что проекты разрабатываются совместно с московским правительством.

Сейчас на территории Москвы нет ни одной детской железной дороги, а ближайшая находится в 20 километрах - в Кратово. Если инициатива РЖД получит "зеленый свет", то такие железные дороги появятся в парке "Измайлово" на востоке города, а также между поселением Московский и деревней Саларьево в Новой Москве.

Заместитель гендиректора строящегося в Нагатинской пойме тематического парка "Остров мечты" позитивно оценил перспективы проектов, но признал ряд сложностей: если Измайловский парк имеет хорошую доступность и существующий поток посетителей, то Саларьево - "новая локация без сложившегося прогнозируемого потока".

Аналитик "Алор Брокер" Кирилл Яковенко отметил, что в Кратово билет на подобный аттракцион стоит 120 рублей и вряд ли на новых объектах цена будет выше. По его словам, об окупаемости проекта речи, скорее всего, не идет. "Проекты будут дополнительно субсидироваться из бюджета правительства Москвы и иметь поддержку РЖД", - отметил эксперт.
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