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МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололеде в ближайшие часы
14 ноября 2017 г. | Время публикации 08:55 | Последние изменения 15:17
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в столичном регионе до 11 утра вторника, 14 ноября, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.

В ведомстве предупредили, что неблагоприятные погодные условия приведут к ухудшению видимости, налипанию мокрого снега на деревьях и проводах, а также слабому гололеду на востоке Московской области. Кроме того, в вечерний час пик возможно образование гололедицы и увеличение количества мелких ДТП. Московским автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт и выезжать в город только на зимней резине.

В связи с этим водителям рекомендовано значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам МЧС напомнило, что при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами.

"Интерфакс" со ссылкой на данные портала "Яндекс.пробки" передает, что в столице из-за непогоды уже заметны серьезные затруднения. Кроме того, в городе происходит множество мелких аварий, связанных в первую очередь с осадками, которые обрушились на столицу минувшей ночью.
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Вторник, 14 ноября 2017 г. // Последняя новость 16:50
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