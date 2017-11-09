МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололеде в ближайшие часы Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В ведомстве предупредили, что неблагоприятные погодные условия приведут к ухудшению видимости, налипанию мокрого снега на деревьях и проводах, а также слабому гололеду на востоке Московской области. Кроме того, в вечерний час пик возможно образование гололедицы и увеличение количества мелких ДТП. Московским автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт и выезжать в город только на зимней резине.



В связи с этим водителям рекомендовано значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам МЧС напомнило, что при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами.



со ссылкой на данные портала "Яндекс.пробки" передает, что в столице из-за непогоды уже заметны серьезные затруднения. Кроме того, в городе происходит множество мелких аварий, связанных в первую очередь с осадками, которые обрушились на столицу минувшей ночью. Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в столичном регионе до 11 утра вторника, 14 ноября, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.В ведомстве предупредили, что неблагоприятные погодные условия приведут к ухудшению видимости, налипанию мокрого снега на деревьях и проводах, а также слабому гололеду на востоке Московской области. Кроме того, в вечерний час пик возможно образование гололедицы и увеличение количества мелких ДТП. Московским автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт и выезжать в город только на зимней резине.В связи с этим водителям рекомендовано значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам МЧС напомнило, что при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами. "Интерфакс" со ссылкой на данные портала "Яндекс.пробки" передает, что в столице из-за непогоды уже заметны серьезные затруднения. Кроме того, в городе происходит множество мелких аварий, связанных в первую очередь с осадками, которые обрушились на столицу минувшей ночью.



Предыдущая статья | Следующая статья

