В Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков

В ночь на вторник, 14 ноября, в столице выпало 11 миллиметров осадков, что равно почти 20 процентам месячной нормы, которая составляет 58 миллиметров, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на метеобюро Москвы и области. Высота снежного покрова в районе метеостанции на ВДНХ достигла трех сантиметров.
Больше всего осадков выпало в районе Тушино - 13 миллиметров. Центру Москвы повезло больше, там метеорологи насчитали только 7 миллиметров осадков.
По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве может выпасть еще около 5 миллиметров осадков в виде дождя и снега. В последующие дни недели также ожидаются осадки, но они будут менее интенсивными.
Как сообщалось ранее, в столице из-за непогоды наблюдаются серьезные затруднения на дорогах. Кроме того, с утра вторника в городе происходит множество мелких аварий
, связанных в первую очередь с осадками, которые обрушились на Москву минувшей ночью.