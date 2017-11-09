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В Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков
14 ноября 2017 г. | Время публикации 11:20 | Последние изменения 14:04
Рубрики: Погода  
 
NEWSmsk.com
В ночь на вторник, 14 ноября, в столице выпало 11 миллиметров осадков, что равно почти 20 процентам месячной нормы, которая составляет 58 миллиметров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы и области. Высота снежного покрова в районе метеостанции на ВДНХ достигла трех сантиметров.

Больше всего осадков выпало в районе Тушино - 13 миллиметров. Центру Москвы повезло больше, там метеорологи насчитали только 7 миллиметров осадков.

По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве может выпасть еще около 5 миллиметров осадков в виде дождя и снега. В последующие дни недели также ожидаются осадки, но они будут менее интенсивными.

Как сообщалось ранее, в столице из-за непогоды наблюдаются серьезные затруднения на дорогах. Кроме того, с утра вторника в городе происходит множество мелких аварий, связанных в первую очередь с осадками, которые обрушились на Москву минувшей ночью.
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