В Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков

14 ноября 2017 г. МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололеде в ближайшие часы

Неблагоприятные погодные условия приведут к ухудшению видимости, налипанию мокрого снега на деревьях и проводах, а также слабому гололеду на востоке Московской области.