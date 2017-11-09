Противники реновации в Москве начали готовить общегородской референдум

Активисты, выступающие против программы реновации столичного жилфонда, приняли решение о подготовке общегородского референдума по новым правилам застройки, которые позволили бы лишить девелоперов сверхприбыли и, как следствие, заинтересованности в сносе добротных зданий. Об этом в сообществе "Москвичи против сноса" в Facebook
рассказала администратор группы Кэри Гуггенбергер.
По ее словам, на референдум предлагается вынести следующий вопрос: "Считаете ли вы, что в городе Москве следует запретить капитальное строительство на территориях зеленого фонда; следует запретить строительство зданий высотой более 25 метров; строительство жилых домов следует производить так, чтобы максимальная застроенность земельных участков не превышала 20 процентов?"
Участники сообщества в целом поддержали инициативу, однако некоторые пользователи справедливо заметили, что идея с тремя вопросами в одном выглядит сомнительно. "Безусловно, референдум нужен, но ставить так мягко и беззубо вопрос бесполезно. Это не приведет ни к каким серьезным последствиям", - отметила москвичка. "Иметь решение референдума, конечно, неплохо, но над редакцией вопроса я бы еще подумала. Пока оно в стиле "оторвать голову или на дачу", - согласилась другая противница реновации.
Депутат Мосгордумы Елена Шувалова в комментариях к публикации отметила, что референдум еще находится в стадии подготовки, а потому его организаторы открыты для "конкретных предложений". "Будем только благодарны", - заявила Шувалова.
Столичные власти тем временем уже приступили к разработке 86 проектов планировок будущих кварталов реновации: эти документы охватывают все территории, подпадающие под программу. Сложные участки, некоторые из которых охватывают территории более 100 гектаров, будут разработаны и утверждены позже. Напомним, в случае одобрения жителями проектов планировок большая часть из них будет утверждена до конца 2018 года, а все проекты планировок предполагается утвердить до 1 августа 2019 года.
Первые публичные слушания
по проектам кварталов реновации могут пройти в марте следующего года. На публичных слушаниях москвичи также смогут выбрать, как будут использоваться дома, которые сохранили в рамках реновации. В их число входит ряд исторических зданий, которые уже не могут использоваться как жилые по санитарным и техническим нормам.