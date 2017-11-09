В Куркино вопреки протестам жителей начали возводить храм-"самострой"

В понедельник, 13 ноября, в районе Куркино на севере Москвы началось строительство православного храма, против которого выступают местные жители. По словам местного муниципального депутата Алексея Бескоровайного, РПЦ пытается в течение суток возвести "религиозный самострой", который, в отличие от обычных временных сооружений, снести потом можно будет только через суд.
"На автобусах приехали неизвестные лица, человек 300. Местных жителей выталкивали с этой площади, на которой собираются строить", - рассказал муниципальный депутат телеканалу "Дождь"
, отметив, что две недели назад на площадку уже подвозили сторонников строительства.
"По нашему северо-западному викариатству (московской епархии РПЦ) разослали директиву - по пять человек от каждого прихода. Пришло 40 человек, это были верующие. Они провели молебен на участке, никто не возражал, имеют право, молитесь без проблем", - отметил Бескоровайный.
Он рассказал, что под петицией с требованием перенести храм в другое место инициативная группа собрала около 300 подписей жителей близлежащих домов. По его словам, строительство храма во дворе еще и нарушает закон, поскольку у застройщика нет необходимых документов для ведения работ. Тот факт, что разрешение на строительство на этом участке столичные власти не выдавали, подтвердили в Мосгосстройнадзоре.
Строительство храма идет по программе "200 храмов", утвержденной в 2010 году. К настоящему моменту по этой инициативе в Москве возведен 41 храм, в том числе четыре на присоединенных территориях. Кроме того, еще 47 храмов сейчас пребывают в процессе строительства.
Депутат Госдумы РФ Владимир Ресин, курирующий программу строительства храмов, неоднократно утверждал, что в границах "старой" Москвы храмы строятся "только там, где жители этого хотят". На практике же попытки возвести храмы зачастую сталкиваются с протестами. Наиболее ожесточенный "храмовый конфликт" развернулся в парке "Торфянка". После жалоб общественности строительство храма там было заморожено, а РПЦ предоставили новый участок, однако горожане до сих пор опасаются
, что Церковь захватит часть парка.