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В Куркино вопреки протестам жителей начали возводить храм-"самострой"
14 ноября 2017 г. | Время публикации 09:18 | Последние изменения 14:13
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
 
Телеканал "Дождь"
В понедельник, 13 ноября, в районе Куркино на севере Москвы началось строительство православного храма, против которого выступают местные жители. По словам местного муниципального депутата Алексея Бескоровайного, РПЦ пытается в течение суток возвести "религиозный самострой", который, в отличие от обычных временных сооружений, снести потом можно будет только через суд.

"На автобусах приехали неизвестные лица, человек 300. Местных жителей выталкивали с этой площади, на которой собираются строить", - рассказал муниципальный депутат телеканалу "Дождь", отметив, что две недели назад на площадку уже подвозили сторонников строительства.

"По нашему северо-западному викариатству (московской епархии РПЦ) разослали директиву - по пять человек от каждого прихода. Пришло 40 человек, это были верующие. Они провели молебен на участке, никто не возражал, имеют право, молитесь без проблем", - отметил Бескоровайный.

Он рассказал, что под петицией с требованием перенести храм в другое место инициативная группа собрала около 300 подписей жителей близлежащих домов. По его словам, строительство храма во дворе еще и нарушает закон, поскольку у застройщика нет необходимых документов для ведения работ. Тот факт, что разрешение на строительство на этом участке столичные власти не выдавали, подтвердили в Мосгосстройнадзоре.

Строительство храма идет по программе "200 храмов", утвержденной в 2010 году. К настоящему моменту по этой инициативе в Москве возведен 41 храм, в том числе четыре на присоединенных территориях. Кроме того, еще 47 храмов сейчас пребывают в процессе строительства.

Депутат Госдумы РФ Владимир Ресин, курирующий программу строительства храмов, неоднократно утверждал, что в границах "старой" Москвы храмы строятся "только там, где жители этого хотят". На практике же попытки возвести храмы зачастую сталкиваются с протестами. Наиболее ожесточенный "храмовый конфликт" развернулся в парке "Торфянка". После жалоб общественности строительство храма там было заморожено, а РПЦ предоставили новый участок, однако горожане до сих пор опасаются, что Церковь захватит часть парка.
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