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Город продолжает терпеть убытки из-за запрета магазинов на первых этажах домов
14 ноября 2017 г. | Время публикации 14:43 | Последние изменения 15:32
Рубрики: Экономика  
 
Moscow-Live.ru
В Москве из-за изменений законодательства почти прекратился перевод жилых квартир на первых этажах домов в статус магазинов. У инвесторов таких помещений "зависло" более 500 объектов, столица недополучает налоги, а местные жители лишились возможности купить что-то по дороге домой. Об этом сообщает РБК.

В середине 2015 года в силу вступили поправки в постановление столичного правительства, запретившие пристраивать к жилым домам наружный тамбур и крыльцо. В итоге значительно сократилось количество переводов стационарных помещений из жилого в нежилой фонд, что позволяло обустраивать на первых этажах магазины, выгодные для малого бизнеса. Если в 2013 году было изменено функциональное назначение 489 квартир, то в 2015 году зарегистрировано 37 таких помещений, в 2016 году — 24, а за неполные десять месяцев 2017 года — лишь семь.

В столичном департаменте городского имущества заявляют, что соседства с торговыми точками не хотят сами жители, а город "постоянно предлагает на торгах большой выбор площадок разных форматов по доступной цене". Сами же бизнесмены утверждают, что все более-менее ликвидные стационарные объекты Москвы давно сданы в аренду или выкуплены, им же чаще всего предлагают низколиквидные помещения, вроде подвалов во дворах. Не имея доступа к новым помещениям, предприниматели вынуждены конкурировать друг с другом, что приводит к росту ставок аренды. А срок экспонирования помещений сократился с двух-трех месяцев до двух-четырех недель, причем некоторые помещения сдаются еще до их освобождения.

Кроме того, от изменений в законодательстве пострадали и бизнесмены, зарабатывавшие на скупке и переводе квартир в коммерческое использование. Если обычная однокомнатная квартира на первом этаже на окраине Москвы стоит около 5 миллионов рублей, то подходящую для открытия торговой точки перекупщики покупали за 8–10 миллионов рублей. А после изменения статуса помещения, его реконструкции и сдачи в аренду такие квартиры можно было перепродать уже как полноценный арендный бизнес — за 30–40 миллионов.

Сейчас у специализировавшихся на этом предпринимателей осталось около 500 таких лотов стоимостью примерно в 10 миллиардов рублей. Многие из них ждут новых изменений в законодательстве и не торопятся продавать эти помещения, однако из-за простоев потери несут и они, и государство, которое не получает налогов. Если в 2014 году от сдачи в аренду нежилых помещений столица получала 15,2 миллиарда рублей, то в 2015 и 2016 годах эти показатели сократились до 13,8 и 10,5 миллиардов рублей соответственно. Хотя квартиры на первых этажах не слишком подходили для магазинов, от закрытия пострадали не только ретейлеры, но и жители, которые лишились возможности купить что-то по пути с работы домой. "Шоком" для многих может стать и программа реновации, в ходе которой могут исчезнуть многие магазины.

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