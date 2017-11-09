"Слава богу, отмучились": Собянин отчитался о благоустройстве в этом году

13 ноября 2017 г. "Обычная бутафория": в блоге Собянина оказались не рады жалобам москвичей

Попытки оставить критические комментарии или жалобы в блоге мэра Москвы сурово пресекаются модераторами. По мнению эксперта, Собянин к блогу и вовсе не причастен: "Он стопроцентный чиновник, который говорит скучные банальности".