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"Слава богу, отмучились": Собянин отчитался о благоустройстве в этом году
14 ноября 2017 г. | Время публикации 13:14 | Последние изменения 14:35
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы объявил, что основные работы по программе благоустройства в центре города завершены. Он также поручил своим заместителям более активно заниматься учетом мнения москвичей при формировании соответствующей программы уже на следующий год, сообщает агентство "Москва".

"Слава богу, москвичи отмучились после летних работ, после масштабной реконструкции улиц, особенно центра Москвы. Создано заново и реконструировано около 100 парковых территорий, большая часть которых находится в спальных районах. Ну и, конечно, создан впервые в истории Москвы, в самом центре города, новый парк "Зарядье", - отметил градоначальник.

Собянин добавил, что в этом году были реконструированы знаковые объекты, такие как Кремлевское кольцо, Бульварное кольцо и Садовое кольцо, площадь у Белорусского вокзала и ряд других объектов. Он также уточнил, что было капитально отремонтировано около 3,5 тысячи столичных дворов. В то же время мэр сообщил, что властям еще предстоит высадить около 4 тысяч деревьев. "Сложная программа, особенно то, что касается исторических улиц", - заявил он.

Затем Собянин обратился к своему заместителю, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петрю Бирюкову. "Мы много обсуждаем с горожанами и на Активном гражданине проводим различного рода слушания. При формировании программы на будущий год, нам все эти механизмы нужно усилить. И там, где есть либо конфликты, либо различные подходы к благоустройству территорий, надо повстречаться с жителями, найти максимальный консенсус, и только после этого начинать работу", - подчеркнул градоначальник.

Напомним, летом этого года Бирюков объявил, что благоустройство столицы будет бесконечным, так как "хороший хозяин в доме всегда наводит порядок". С 2015 года на благоустройство уже потратили более 90 миллиардов, а в этом году сезон ремонта еще не завершился и впервые продлится до зимы. По мнению экспертов, это не самое разумное решение: плохая погода повлияет на качество работ, и их придется переделывать.

Собянин же весной обещал, что 2017-й будет последним годом, когда в центре Москвы проводятся столь масштабные работы по благоустройству. "Можно было бы раскинуть еще на несколько лет, но нужно уже заканчивать. Я приносил и приношу извинения - без этого не обойтись", - заявил тогда мэр. Впрочем, он также добавил, что после реконструкции центральных улиц благоустройство доберется до небольших улиц, переулков и жилых районов.
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