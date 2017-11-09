"Слава богу, отмучились": Собянин отчитался о благоустройстве в этом году

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы объявил, что основные работы по программе благоустройства в центре города завершены. Он также поручил своим заместителям более активно заниматься учетом мнения москвичей при формировании соответствующей программы уже на следующий год, сообщает агентство "Москва"
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"Слава богу, москвичи отмучились после летних работ, после масштабной реконструкции улиц, особенно центра Москвы. Создано заново и реконструировано около 100 парковых территорий, большая часть которых находится в спальных районах. Ну и, конечно, создан впервые в истории Москвы, в самом центре города, новый парк "Зарядье", - отметил градоначальник.
Собянин добавил, что в этом году были реконструированы знаковые объекты, такие как Кремлевское кольцо, Бульварное кольцо и Садовое кольцо, площадь у Белорусского вокзала и ряд других объектов. Он также уточнил, что было капитально отремонтировано около 3,5 тысячи столичных дворов. В то же время мэр сообщил, что властям еще предстоит высадить около 4 тысяч деревьев. "Сложная программа, особенно то, что касается исторических улиц", - заявил он.
Затем Собянин обратился к своему заместителю, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петрю Бирюкову. "Мы много обсуждаем с горожанами и на Активном гражданине проводим различного рода слушания. При формировании программы на будущий год, нам все эти механизмы нужно усилить. И там, где есть либо конфликты, либо различные подходы к благоустройству территорий, надо повстречаться с жителями, найти максимальный консенсус, и только после этого начинать работу", - подчеркнул градоначальник.
Напомним, летом этого года Бирюков объявил, что благоустройство столицы будет бесконечным
, так как "хороший хозяин в доме всегда наводит порядок". С 2015 года на благоустройство уже потратили более 90 миллиардов, а в этом году сезон ремонта еще не завершился и впервые продлится до зимы. По мнению экспертов, это не самое разумное решение: плохая погода повлияет на качество работ, и их придется переделывать.
Собянин же весной обещал, что 2017-й будет последним годом, когда в центре Москвы проводятся столь масштабные работы по благоустройству. "Можно было бы раскинуть еще на несколько лет, но нужно уже заканчивать. Я приносил и приношу извинения - без этого не обойтись", - заявил тогда мэр. Впрочем, он также добавил, что после реконструкции центральных улиц благоустройство доберется до небольших улиц, переулков и жилых районов.