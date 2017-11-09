Реконструкцию трамплина на Воробьевых горах завершат в следующем году Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



Хуснуллин отметил, что по завершении реконструкции на Воробьевых горах планируется создать целый спортивный кластер. Рядом с трамплином будет возведено здание для детско-юношеской спортивной школы и открыта полноценная спортивная зона — как для профессиональных, так и для любительских тренировок.



Также, помимо спуска на Воробьевых горах, в ближайшие годы в Москве появится еще пять горнолыжных склонов. "В бюджете города заложены деньги на проектирование еще пяти горнолыжных склонов — Заречья, Шипиловского, Севастопольского, Ново-Переделкинского и в Куркино. Таким образом, в столице значительно расширятся возможности для занятий горнолыжным спортом, пользующимся огромной популярностью у москвичей", — добавил глава стройкомплекса.



Между тем в сообществе "Инициативной группы МГУ" опасаются, что строительные работы нанесут значительный урон флоре и фауне той территории Воробьевых гор, которая была частично выведена из природного заказника. Кроме того, укрепление склона Воробьевых гор означает вырубку огромного количества деревьев. Опасения вызвали и слушания по проекту работ, прошедшие в июне: пришедшие на общественное обсуждение независимые эксперты, муниципальные депутаты и даже члены рабочей группы при департаменте природопользования оказались за дверями мероприятия, а вместо них в зал согнали участников движения "Антидилер" и Работы по реконструкции горнолыжного трамплина на Воробьевых горах закончатся в следующем году, заявил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По словам заммэра, обновленный трамплин будет отвечать всем мировым спортивным стандартам и сможет принимать соревнования самого высокого уровня.Хуснуллин отметил, что по завершении реконструкции на Воробьевых горах планируется создать целый спортивный кластер. Рядом с трамплином будет возведено здание для детско-юношеской спортивной школы и открыта полноценная спортивная зона — как для профессиональных, так и для любительских тренировок.Также, помимо спуска на Воробьевых горах, в ближайшие годы в Москве появится еще пять горнолыжных склонов. "В бюджете города заложены деньги на проектирование еще пяти горнолыжных склонов — Заречья, Шипиловского, Севастопольского, Ново-Переделкинского и в Куркино. Таким образом, в столице значительно расширятся возможности для занятий горнолыжным спортом, пользующимся огромной популярностью у москвичей", — добавил глава стройкомплекса.Между тем в сообществе "Инициативной группы МГУ" опасаются, что строительные работы нанесут значительный урон флоре и фауне той территории Воробьевых гор, которая была частично выведена из природного заказника. Кроме того, укрепление склона Воробьевых гор означает вырубку огромного количества деревьев. Опасения вызвали и слушания по проекту работ, прошедшие в июне: пришедшие на общественное обсуждение независимые эксперты, муниципальные депутаты и даже члены рабочей группы при департаменте природопользования оказались за дверями мероприятия, а вместо них в зал согнали участников движения "Антидилер" и горнолыжную спортшколу



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 16 июня 2017 г. На слушания по застройке Воробьевых гор не пустили независимых экспертов и даже созванную мэрией рабочую группу

По словам муниципального депутата Елены Русаковой, вход на мероприятие был закрыт еще до его официального начала, а зал к тому моменту уже был забит массовкой. Это еще одно доказательство, что проект криминальный, считает Русакова.

