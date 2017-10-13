NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
октября
pda
Поиск
Архив

Достроить Северо-Восточную хорду должны будут в 2018 году
14 октября 2017 г. | Время публикации 16:35 | Последние изменения 20:06
Рубрики: Автотранспорт, Городская инфраструктура  
 
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Власти Москвы планируют в 2018 году завершить строительные работы на Северо-Восточной хорде, соединяющей юго-восток и север города.

"Были серьезные проблемы с освобождением гаражей и переносом коммуникаций. Для того чтобы часть гаражного комплекса не сносить, решили поменять решение и построить дополнительную эстакаду, это немного усложняет работу. Из 11 километров почти семь километров находится в эстакадах", - сообщил ТАСС заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Первым этапом участок Северо-Восточной хорды свяжет платную дорогу Москва - Санкт-Петербург с Дмитровским шоссе. Кроме того, будет возможность выхода на Северо-Западную хорду.

В свою очередь, участок Северо-Восточной хорды, связывающий Дмитровское и Ярославское шоссе, может быть построен к 2020 году, добавил Хуснуллин.

"По Ярославскому шоссе мы сейчас активно занимается проектированием. Я думаю, что мы закончим проектирование где-то во второй половине 2018 года и после этого будет понятен окончательный срок строительства, но участок очень сложный, где-то порядка 13 километров, большой объем сноса, большой объем перекладки коммуникаций. Мы считаем, что если не будет каких-то непредвиденных обстоятельств, где-то в течение трех лет мы это сделаем, то есть хотели бы в 2020 году эту работу закончить", - цитирует его Агентство городских новостей "Москва".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.10.2017   1:12
0
21:00 22:00 23:00 00:00 01:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 15 октября 2017 г. // Последняя новость 14 октября 2017 г. 20:10
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>