Достроить Северо-Восточную хорду должны будут в 2018 году Городская инфраструктура Рубрики: Автотранспорт

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы



"Были серьезные проблемы с освобождением гаражей и переносом коммуникаций. Для того чтобы часть гаражного комплекса не сносить, решили поменять решение и построить дополнительную эстакаду, это немного усложняет работу. Из 11 километров почти семь километров находится в эстакадах", - сообщил



Первым этапом участок Северо-Восточной хорды свяжет платную дорогу Москва - Санкт-Петербург с Дмитровским шоссе. Кроме того, будет возможность выхода на Северо-Западную хорду.



В свою очередь, участок Северо-Восточной хорды, связывающий Дмитровское и Ярославское шоссе, может быть построен к 2020 году, добавил Хуснуллин.



"По Ярославскому шоссе мы сейчас активно занимается проектированием. Я думаю, что мы закончим проектирование где-то во второй половине 2018 года и после этого будет понятен окончательный срок строительства, но участок очень сложный, где-то порядка 13 километров, большой объем сноса, большой объем перекладки коммуникаций. Мы считаем, что если не будет каких-то непредвиденных обстоятельств, где-то в течение трех лет мы это сделаем, то есть хотели бы в 2020 году эту работу закончить", - цитирует его Власти Москвы планируют в 2018 году завершить строительные работы на Северо-Восточной хорде, соединяющей юго-восток и север города."Были серьезные проблемы с освобождением гаражей и переносом коммуникаций. Для того чтобы часть гаражного комплекса не сносить, решили поменять решение и построить дополнительную эстакаду, это немного усложняет работу. Из 11 километров почти семь километров находится в эстакадах", - сообщил ТАСС заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.Первым этапом участок Северо-Восточной хорды свяжет платную дорогу Москва - Санкт-Петербург с Дмитровским шоссе. Кроме того, будет возможность выхода на Северо-Западную хорду.В свою очередь, участок Северо-Восточной хорды, связывающий Дмитровское и Ярославское шоссе, может быть построен к 2020 году, добавил Хуснуллин."По Ярославскому шоссе мы сейчас активно занимается проектированием. Я думаю, что мы закончим проектирование где-то во второй половине 2018 года и после этого будет понятен окончательный срок строительства, но участок очень сложный, где-то порядка 13 километров, большой объем сноса, большой объем перекладки коммуникаций. Мы считаем, что если не будет каких-то непредвиденных обстоятельств, где-то в течение трех лет мы это сделаем, то есть хотели бы в 2020 году эту работу закончить", - цитирует его Агентство городских новостей "Москва"



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