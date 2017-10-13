NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
октября
pda
Поиск
Архив

ВКлинском районе Подмосковья местные жители попытались перекрыть проезд на мусорный полигон
14 октября 2017 г. | Время публикации 20:10
Рубрики: Экология  
 
DoberSoft / Wikimedia Commons
В Клинском районе Подмосковья местные жители 14 октября попытались перекрыть проезд мусоровозам на полигон Алексинский карьер. Об этом РБК сообщила активист Татьяна Чайковская.

Алексинский карьер - полигон, куда стали свозить мусор из Москвы после закрытия полигона Кучино в Балашихе. По словам местных жителей, в день в Алексинский карьер приезжает до 700 мусоровозов.

По словам Чайковской, мусороперерабатывающий полигон был закрыт накануне, 13 октября, из-за многочисленных нарушений. Однако вечером того же дня суд отменил решение об административном приостановлении деятельности Алексинского карьера.

Как сообщил РБК генеральный директор по развитию ООО "Комбинат" (компания, обслуживающая Алексинский карьер) Максим Белолипецкий, полигон работает в штатном режиме. По его словам, Алексинский карьер продолжил работу из-за "дефицита полигонов" в регионе.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Свалку в Балашихе спешно закрыли, мусор поедет в четыре других района Подмосковья
23 июня 2017 г.
Свалку в Балашихе спешно закрыли, мусор поедет в четыре других района Подмосковья
Накануне президент РФ потребовал закрыть свалку за месяц. А уже сегодня утром у въезда на объект установили бетонные блоки и рекламный щит, на котором указано, что полигон закрыт. Эксплуатанты свалки признались, что ничего не понимают.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.10.2017   1:12
0
21:00 22:00 23:00 00:00 01:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 15 октября 2017 г. // Последняя новость 14 октября 2017 г. 20:10
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>