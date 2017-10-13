ВКлинском районе Подмосковья местные жители попытались перекрыть проезд на мусорный полигон

23 июня 2017 г. Свалку в Балашихе спешно закрыли, мусор поедет в четыре других района Подмосковья

Накануне президент РФ потребовал закрыть свалку за месяц. А уже сегодня утром у въезда на объект установили бетонные блоки и рекламный щит, на котором указано, что полигон закрыт. Эксплуатанты свалки признались, что ничего не понимают.