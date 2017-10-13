ВКлинском районе Подмосковья местные жители попытались перекрыть проезд на мусорный полигон

В Клинском районе Подмосковья местные жители 14 октября попытались перекрыть проезд мусоровозам на полигон Алексинский карьер. Об этом РБК
сообщила активист Татьяна Чайковская.
Алексинский карьер - полигон, куда стали свозить мусор из Москвы после закрытия полигона Кучино
в Балашихе. По словам местных жителей, в день в Алексинский карьер приезжает до 700 мусоровозов.
По словам Чайковской, мусороперерабатывающий полигон был закрыт накануне, 13 октября, из-за многочисленных нарушений. Однако вечером того же дня суд отменил решение об административном приостановлении деятельности Алексинского карьера.
Как сообщил РБК генеральный директор по развитию ООО "Комбинат" (компания, обслуживающая Алексинский карьер) Максим Белолипецкий, полигон работает в штатном режиме. По его словам, Алексинский карьер продолжил работу из-за "дефицита полигонов" в регионе.