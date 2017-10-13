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Комендант Московского Кремля сообщил, когда туристы смогут прогуляться по Кремлевской стене
14 октября 2017 г. | Время публикации 16:05 | Последние изменения 16:09
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
© РИА Новости / Александр Натрускин
Комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников рассчитывает, что через несколько лет туристы смогут прогуляться по Кремлевской стене.

"Мы надеемся, что в Кремле будет организован туристический маршрут с подъемом на стену", - сказал Хлебников в беседе с ТАСС. Он не смог уточнить, когда именно будет открыта такая возможность: это зависит от того, когда завершится комплексная реконструкция башен и стен Кремля.

Комплексная реставрация стен и башен Московского Кремля ведется несколько лет. Так, уже прошли "модернизацию" Спасская, Угловая Арсенальная, Троицкая, Никольская башни и значительная часть Кремлевской стены.

Говоря о реконструкции кремлевских башен и стен, Хлебников признался, что особенно рад ремонту северо-западной части стены, которая находится в самом плачевном состоянии.

Также он добавил, что проход в Кремль для туристов рядом с Боровицкой башней будет открыт примерно через год. Таким образом, покинуть Кремль можно будет уже в трех разных местах - через проходы у Спасской, Кутафьей и Боровицкой башен. При этом планируется, что через пропускной пункт у Спасских ворот можно будет только выходить из Кремля, а около Кутафьей и Боровицкой башен - и выходить, и покидать его территорию.
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Суббота, 14 октября 2017 г. // Последняя новость 16:05
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