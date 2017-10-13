Комендант Московского Кремля сообщил, когда туристы смогут прогуляться по Кремлевской стене Рубрики: Городская инфраструктура

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"Мы надеемся, что в Кремле будет организован туристический маршрут с подъемом на стену", - сказал Хлебников в беседе с



Комплексная реставрация стен и башен Московского Кремля ведется несколько лет. Так, уже прошли "модернизацию" Спасская, Угловая Арсенальная, Троицкая, Никольская башни и значительная часть Кремлевской стены.



Говоря о реконструкции кремлевских башен и стен, Хлебников признался, что особенно рад ремонту северо-западной части стены, которая находится в самом плачевном состоянии.



Также он добавил, что проход в Кремль для туристов рядом с Боровицкой башней будет открыт примерно через год. Таким образом, покинуть Кремль можно будет уже в трех разных местах - через проходы у Спасской, Кутафьей и Боровицкой башен. При этом планируется, что через пропускной пункт у Спасских ворот можно будет только выходить из Кремля, а около Кутафьей и Боровицкой башен - и выходить, и покидать его территорию. Комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников рассчитывает, что через несколько лет туристы смогут прогуляться по Кремлевской стене."Мы надеемся, что в Кремле будет организован туристический маршрут с подъемом на стену", - сказал Хлебников в беседе с ТАСС . Он не смог уточнить, когда именно будет открыта такая возможность: это зависит от того, когда завершится комплексная реконструкция башен и стен Кремля.Комплексная реставрация стен и башен Московского Кремля ведется несколько лет. Так, уже прошли "модернизацию" Спасская, Угловая Арсенальная, Троицкая, Никольская башни и значительная часть Кремлевской стены.Говоря о реконструкции кремлевских башен и стен, Хлебников признался, что особенно рад ремонту северо-западной части стены, которая находится в самом плачевном состоянии.Также он добавил, что проход в Кремль для туристов рядом с Боровицкой башней будет открыт примерно через год. Таким образом, покинуть Кремль можно будет уже в трех разных местах - через проходы у Спасской, Кутафьей и Боровицкой башен. При этом планируется, что через пропускной пункт у Спасских ворот можно будет только выходить из Кремля, а около Кутафьей и Боровицкой башен - и выходить, и покидать его территорию.



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