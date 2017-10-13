Экологи ищут причину неприятного запаха на мусорном полигоне "Кучино"

25 сентября 2017 г. Выбросы сероводорода на свалке в Балашихе превысили норму в 625 раз. Жители выйдут на митинг

Росприроднадзор зафиксировал 625-кратное превышение допустимой концентрации сероводорода на мусорном полигоне "Кучино". Ранее жители юго-востока Москвы, подмосковных Реутова и Балашихи жаловались за резкие неприятные запахи.