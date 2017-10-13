Экологи ищут причину неприятного запаха на мусорном полигоне "Кучино"

Экологи начали тепловизионное исследование закрытого мусорного полигона "Кучино" в Балашихинском районе Московской области, чтобы определить точки выхода из "тела" мусорки свалочного газа (биогаз, преимущественно метан, с дурнопахнущими примесями, выделяющийся при разложении отходов).
Температура свалочного газа внутри свалки обычно выше, чем окружающей среды, что позволит обнаружить его тепловизором, сообщила ТАСС
начальник управления государственного экологического надзора Министерства экологии и природопользования Подмосковья Лариса Косюк.
Дополнительно к этому на вершине полигона экологи планируют устроить биофильтры, чтобы абсорбировать неприятные запахи.
Мусорный полигон "Кучино" был закрыт
23 июня. Его рекультивация запланирована на март 2018 года. До этого времени экологи присыпали "тело" свалки чистыми инертными грунтами, чтобы снизить контакт гниющих отходов с окружающей средой и минимизировать риск самовоспламенения мусора.
Тем не менее законсервированная свалка стала одним из четырех ключевых объектов, попавших под проверки в рамках межрегионального экологического расследования источников неприятного запаха, на который во второй половине августа стали жаловаться жители юго-восточных районов Москвы и Подмосковья.
12 сентября Росприроднадзор обнаружил
625-кратное превышение допустимой концентрации сероводорода на полигоне "Кучино".