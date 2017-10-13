Поезд нового поколения "Москва" сломался во время движения на южном участке Таганско-Краснопресненской линии

Поезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле столичного метро. Сбой в движении поездов произошел утром в субботу, 14 октября, на южном участке Таганско-Краснопресненской линии.
По неизвестным причинам около 09:10 поезд остановился в тоннеле на перегоне между станциями "Кузьминки" и "Текстильщики", что привело как минимум к 20-минутной задержке движения, сообщает "Интерфакс"
.
Остановившийся состав находился в тоннеле и был виден с платформы станции "Текстильщики". Машинист включал и выключал габаритные огни и осуществлял другие технические операции. Затем машинист высадил пассажиров из сломавшегося состава на станции "Текстильщики".
Позднее в пресс-службе метрополитена пояснили, что остановка поезда была связана "с перезагрузкой программного обеспечения,после поезд проследовал по графику".
Поезда серии "Москва" были запущены
на Таганско-Краснопресненской линии 14 апреля 2017 года. Они представляют собой поезда нового поколения - со сквозным проходом, широкими дверными проемами, интерактивными экранами и USB-зарядками, ездят плавно и тихо, обладают хорошей шумо- и теплоизоляцией, сообщалось
на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Во время запуска "Москвы" мэр Сергей Собянин заявил
, что это самый лучший вмире метропоезд, который является "примером хорошей работы российского машиностроения", причем выдерживает конкуренцию нетолько нароссийских площадках, нои намировых.