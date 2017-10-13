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Поезд нового поколения "Москва" сломался во время движения на южном участке Таганско-Краснопресненской линии
14 октября 2017 г. | Время публикации 11:00 | Последние изменения 15:08
Рубрики: Метрополитен  
 
АГН Москва
Поезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле столичного метро. Сбой в движении поездов произошел утром в субботу, 14 октября, на южном участке Таганско-Краснопресненской линии.

По неизвестным причинам около 09:10 поезд остановился в тоннеле на перегоне между станциями "Кузьминки" и "Текстильщики", что привело как минимум к 20-минутной задержке движения, сообщает "Интерфакс".

Остановившийся состав находился в тоннеле и был виден с платформы станции "Текстильщики". Машинист включал и выключал габаритные огни и осуществлял другие технические операции. Затем машинист высадил пассажиров из сломавшегося состава на станции "Текстильщики".

Позднее в пресс-службе метрополитена пояснили, что остановка поезда была связана "с перезагрузкой программного обеспечения,после поезд проследовал по графику".

Поезда серии "Москва" были запущены на Таганско-Краснопресненской линии 14 апреля 2017 года. Они представляют собой поезда нового поколения - со сквозным проходом, широкими дверными проемами, интерактивными экранами и USB-зарядками, ездят плавно и тихо, обладают хорошей шумо- и теплоизоляцией, сообщалось на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Во время запуска "Москвы" мэр Сергей Собянин заявил, что это самый лучший вмире метропоезд, который является "примером хорошей работы российского машиностроения", причем выдерживает конкуренцию нетолько нароссийских площадках, нои намировых.
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