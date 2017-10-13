Памятник секретной крылатой ракете "Метеорит" появится в подмосковном Реутове

Двадцатиметровую стелу с советской крылатой ракетой "Метеорит" установят к концу октября в сквере научно-производственного объединения "Машиностроение" в подмосковном Реутове.
Длина монумента составит 12 метров, а длина опоры - 10 м. Таким образом, общая высота конструкции составит более 20 метров. Стела будет полностью повторять внешний вид ракеты.
Решение об установке монумента принял глава Реутова Станислав Каторов совместно с градообразующим предприятием.
"Метеорит" - самая мощная из крылатых ракет, которая когда-либо изготавливалась на предприятии, поэтому выбрали именно ее", - сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе администрации городского округа.
Сверхзвуковая ракета 3М25 "Метеорит" - советская стратегическая крылатая ракета. Разрабатывалась с конца 1970-х годов в трех вариантах - наземном, морском и авиационном. Несмотря на то что эта ракета так и не поступила на вооружение, разработка оставалась под грифом "совершенно секретно".