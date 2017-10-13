Памятник секретной крылатой ракете "Метеорит" появится в подмосковном Реутове Рубрики: Общество

Vitaly V. Kuzmin



Длина монумента составит 12 метров, а длина опоры - 10 м. Таким образом, общая высота конструкции составит более 20 метров. Стела будет полностью повторять внешний вид ракеты.



Решение об установке монумента принял глава Реутова Станислав Каторов совместно с градообразующим предприятием.



"Метеорит" - самая мощная из крылатых ракет, которая когда-либо изготавливалась на предприятии, поэтому выбрали именно ее", - сообщили



Сверхзвуковая ракета 3М25 "Метеорит" - советская стратегическая крылатая ракета. Разрабатывалась с конца 1970-х годов в трех вариантах - наземном, морском и авиационном. Несмотря на то что эта ракета так и не поступила на вооружение, разработка оставалась под грифом "совершенно секретно". Двадцатиметровую стелу с советской крылатой ракетой "Метеорит" установят к концу октября в сквере научно-производственного объединения "Машиностроение" в подмосковном Реутове.Длина монумента составит 12 метров, а длина опоры - 10 м. Таким образом, общая высота конструкции составит более 20 метров. Стела будет полностью повторять внешний вид ракеты.Решение об установке монумента принял глава Реутова Станислав Каторов совместно с градообразующим предприятием."Метеорит" - самая мощная из крылатых ракет, которая когда-либо изготавливалась на предприятии, поэтому выбрали именно ее", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации городского округа.Сверхзвуковая ракета 3М25 "Метеорит" - советская стратегическая крылатая ракета. Разрабатывалась с конца 1970-х годов в трех вариантах - наземном, морском и авиационном. Несмотря на то что эта ракета так и не поступила на вооружение, разработка оставалась под грифом "совершенно секретно".



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