NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
14
октября
pda
Поиск
Архив

Памятник Шекспиру появится в столице до конца 2019 года
14 октября 2017 г. | Время публикации 09:00
Рубрики: Культура  
 
Global Look Press
Памятник классику мировой литературы Уильяму Шекспиру будет установлен в центре Москвы до конца 2019 года. Как сообщили "Интерфаксу" в городской администрации, соответствующее постановление правительства столицы подписал мэр города Сергей Собянин.

Как ожидается, проект памятника Шекспиру будет выбран по результатам открытого конкурса, а финансирование работ по изготовлению, установке монумента и благоустройству прилегающей территории возьмет на себя Британский совет в России, который и выступил инициатором установки памятника. Монумент установят вблизи музея "Старый английский двор" на Варварке.

В 2016 году идея монумента была одобрена на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме, затем соответствующее постановление принял столичный парламент. В 2016 году в России и Великобритании проводился перекрестный год литературы двух стран. Кроме того, прошлый год был объявлен годом Шекспира в связи с 400-летием со дня смерти поэта.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В Москве может появиться памятник Уильяму Шекспиру
3 декабря 2016 г.
В Москве может появиться памятник Уильяму Шекспиру
Предложение Британского дома в Москве и посольства Великобритании рассмотрят на комиссии Московской городской думы по монументальному искусству 8 декабря.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
14.10.2017   16:22
6
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 14 октября 2017 г. // Последняя новость 16:05
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>