Памятник Шекспиру появится в столице до конца 2019 года

Памятник классику мировой литературы Уильяму Шекспиру будет установлен в центре Москвы до конца 2019 года. Как сообщили "Интерфаксу"
в городской администрации, соответствующее постановление правительства столицы подписал мэр города Сергей Собянин.
Как ожидается, проект памятника Шекспиру будет выбран по результатам открытого конкурса, а финансирование работ по изготовлению, установке монумента и благоустройству прилегающей территории возьмет на себя Британский совет в России, который и выступил инициатором установки памятника. Монумент установят вблизи музея "Старый английский двор" на Варварке.
В 2016 году идея монумента была одобрена
на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме, затем соответствующее постановление принял столичный парламент. В 2016 году в России и Великобритании проводился перекрестный год литературы двух стран. Кроме того, прошлый год был объявлен годом Шекспира в связи с 400-летием со дня смерти поэта.