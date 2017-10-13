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Памятную доску, посвященную футбольной трагедии в Лужниках в 1982 году, разместят на стадионе "Открытие-Арена"
14 октября 2017 г. | Время публикации 14:35 | Последние изменения 14:58
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Памятная доска, посвященная трагическим событиям 1982 года на футбольном матче "Спартак" - "Харлем", появится на стадионе "Открытие-Арена".

В результате массовой давки, произошедшей 20 октября 1982 года на Большой спортивной арене Центрального стадиона им. В. И. Ленина (сейчас - стадион "Лужники"), погибло 66 болельщиков "Спартака".

"По инициативе болельщиков клуб решил отдать дань памяти людям, пострадавшим и ставшим свидетелями той страшной трагедии, которая произошла 35 лет назад. На стадионе "Открытие-Арена" будет открыта памятная доска, матч 14-го тура чемпионата России начнется с минуты молчания. Также в день игры пройдут мероприятия в память о тех страшных событиях", - сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.
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Суббота, 14 октября 2017 г. // Последняя новость 16:05
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