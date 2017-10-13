Первый участок третьего пересадочного контура московского метро может заработать до конца ноября 2017 года

Движение по участку Третьего пересадочного контура от станции "Петровский парк" до "Делового центра" планируют запустить в ноябре-декабре 2017 года. На участке протяженностью 10,5 км размещаются пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк".
"Запуск этого участка позволит улучшить транспортную ситуацию для четырех районов столицы - Хорошевского, Аэропорт, Тимирязевского и Савеловского, а также значительно улучшит транспортное обслуживание делового центра "Москва-Сити"", - сообщил Агентству городских новостей "Москва"
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Ранее столичные власти планировали запустить вагоны на первом участке ТПК к сентябрю, однако сроки были перенесены на декабрь текущего года, напоминает ТАСС
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"Работа идет хорошо, фактически вышли на финишную прямую, технически поезд уже прошел, сейчас уже идет обкатка путей. Метрополитен обживает станции. Люди начинают привыкать к своим рабочим местам. Считаем, что особых проблем никаких нет, и до конца ноября 2017 года участок заработает", - сказал Хуснуллин.