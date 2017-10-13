Первый участок третьего пересадочного контура московского метро может заработать до конца ноября 2017 года Рубрики: Метрополитен

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы



"Запуск этого участка позволит улучшить транспортную ситуацию для четырех районов столицы - Хорошевского, Аэропорт, Тимирязевского и Савеловского, а также значительно улучшит транспортное обслуживание делового центра "Москва-Сити"", - сообщил



Ранее столичные власти планировали запустить вагоны на первом участке ТПК к сентябрю, однако сроки были перенесены на декабрь текущего года, напоминает



"Работа идет хорошо, фактически вышли на финишную прямую, технически поезд уже прошел, сейчас уже идет обкатка путей. Метрополитен обживает станции. Люди начинают привыкать к своим рабочим местам. Считаем, что особых проблем никаких нет, и до конца ноября 2017 года участок заработает", - сказал Хуснуллин. Движение по участку Третьего пересадочного контура от станции "Петровский парк" до "Делового центра" планируют запустить в ноябре-декабре 2017 года. На участке протяженностью 10,5 км размещаются пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк"."Запуск этого участка позволит улучшить транспортную ситуацию для четырех районов столицы - Хорошевского, Аэропорт, Тимирязевского и Савеловского, а также значительно улучшит транспортное обслуживание делового центра "Москва-Сити"", - сообщил Агентству городских новостей "Москва" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.Ранее столичные власти планировали запустить вагоны на первом участке ТПК к сентябрю, однако сроки были перенесены на декабрь текущего года, напоминает ТАСС "Работа идет хорошо, фактически вышли на финишную прямую, технически поезд уже прошел, сейчас уже идет обкатка путей. Метрополитен обживает станции. Люди начинают привыкать к своим рабочим местам. Считаем, что особых проблем никаких нет, и до конца ноября 2017 года участок заработает", - сказал Хуснуллин.



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