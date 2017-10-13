Выходные в парках: рыцарские бои, чемпионат по рыбной ловле и занятия по робототехнике Рубрики: Развлечения

Moscow-Live.ru В парке Горького состоится Большой полумарафон, в медиастудии в "Зарядье" пройдет день открытых дверей, парк Победы зовет на праздник Покрова, Бабушкинский парк - на занятия по робототехнике. В Братеевском каскадном парке все выходные продлится чемпионат по рыбной ловле, сообщает пресс-служба "Мосгорпарка".



14 октября в парке "Сокольники" команды исторических реконструкторов воссоздадут военный шатер древнерусского князя, проведут рыцарские бои средневековой Италии, покажут арсенал стрельцов Смутного времени, военный быт гусар 1812 года и ставку Красной армии времен Великой Отечественной войны. На следующий день, с 15:00 до 17:30 посетители парка смогут принять участие в театрализованном квесте "Легенда Сокольничьей рощи". На Фонтанной площади с 14:00 до 17:00 пройдут мастер-классы для детей, а также спектакли нон-стоп.



Парк Победы на Поклонной горе приглашает отметить в субботу Покров. В праздничной программе - выступления танцевальных и фольклорных коллективов, мастер-классы по заготовке гербария, изготовлению скворечников, поделок из урожая и картин из круп, декупажу и пэчворку. Начало в 13:00.



В парке Артема Боровика подготовили музыкальную программу из композиций легендарной группы The Beatles. В Братеевском каскадном парке пройдет двухдневный чемпионат по рыбной ловле. В Перовском парке продолжает работу школа ландшафтного дизайна. 14 октября с 11:00 до 13:00 посетители познакомятся с методикой ухода за яблонями.



15 октября в 09:00 в парке Горького стартует полумарафон "Моя столица". Маршрут забега проходит по Университетской площади и Воробьевым горам. В медиастудии парка "Зарядье" в воскресенье пройдет день открытых дверей. Гостей ждут творческие встречи с преподавателями и бесплатные мастер-классы для детей и подростков при условии обязательной регистрации по телефону +7 (495) 531-05-34.



В саду имени Баумана 15 октября - мастер-классы по живописи для детей старше 12 лет и взрослых. Гостей научат искусству быстрых зарисовок. В Бабушкинском парке с 12:00 до 14:00 пройдет интерактивное занятие для детей по робототехнике. В 15:00 для гостей парка откроется "Песенная гостиная" - концертная программа победителей конкурсов авторской песни.



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