В центре Москвы в любой момент может рухнуть пятиэтажный дом. Соседние здания эвакуированы Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Источник отметил, что зона отторжения в связи с возможным обрушением расширена от Пушкарева переулка до Сретенки. Эвакуация проводилась в жилых домах по Пушкареву переулку, а также в домах 9 и 11 по Большому Сергиевскому переулку. Число эвакуированных превышает 60 человек, среди них есть дети. Они временно размещены в филиале театра имени Маяковского.



ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах передает, что обрушение произошло в дореволюционном кирпичном доме, который был выселен, а сейчас находится под капитальным ремонтом. По зданию пошла трещина, происшествию присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.



В сообществе жителей Мещанского района в



"Дом 12 продолжает обрушаться - трещина проходит по всему дому, похоже дом идет по винту. У соседнего дома 10 вылетел прихваченный кусок фундамента. Боятся взрывов газа, так как в доме 12 до последнего момента находились гастарбайтеры и газ не отключали", - пишут в группе.







Факт частичного обрушения здания подтвердили в столичной мэрии. "В момент обрушения стены в пятиэтажном выселенном здании 1916 года постройки, находящегося на реконструкции, людей не было, никто не пострадал", - рассказал представитель комплекса городского хозяйства. В пресс-службе столичного главка МЧС также подтвердили данную информацию. В ведомстве заявили, что сообщение об угрозе обрушения дома поступило в дежурную службу только в 13:41. В воскресенье днем экстренные службы эвакуировали дома, стоящие поблизости от реконструируемого здания в Пушкаревом переулке в центре Москвы в связи с вероятностью его обрушения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. По информации агентства, часть наружной стены дома уже обвалилась во внутрь.Источник отметил, что зона отторжения в связи с возможным обрушением расширена от Пушкарева переулка до Сретенки. Эвакуация проводилась в жилых домах по Пушкареву переулку, а также в домах 9 и 11 по Большому Сергиевскому переулку. Число эвакуированных превышает 60 человек, среди них есть дети. Они временно размещены в филиале театра имени Маяковского.ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах передает, что обрушение произошло в дореволюционном кирпичном доме, который был выселен, а сейчас находится под капитальным ремонтом. По зданию пошла трещина, происшествию присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.В сообществе жителей Мещанского района в Facebook пишут, что частичное обрушение дома началось еще в 8 утра со стороны двора: "Летят стекла, кирпичи. Жители домов напротив боятся, что дом сейчас сложится и рухнет во двор их соседнего". По словам одного из пользователей, ремонтники вывозили песок из подвала дома, из-за чего здание потеряло устойчивость. На протяжении нескольких часов никакие городские службы не реагировали на звонки жителей."Дом 12 продолжает обрушаться - трещина проходит по всему дому, похоже дом идет по винту. У соседнего дома 10 вылетел прихваченный кусок фундамента. Боятся взрывов газа, так как в доме 12 до последнего момента находились гастарбайтеры и газ не отключали", - пишут в группе.Факт частичного обрушения здания подтвердили в столичной мэрии. "В момент обрушения стены в пятиэтажном выселенном здании 1916 года постройки, находящегося на реконструкции, людей не было, никто не пострадал", - рассказал представитель комплекса городского хозяйства. В пресс-службе столичного главка МЧС также подтвердили данную информацию. В ведомстве заявили, что сообщение об угрозе обрушения дома поступило в дежурную службу только в 13:41.



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