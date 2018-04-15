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Четыре человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле в Новой Москве
15 апреля 2018 г. | Время публикации 10:59 | Последние изменения 11:58
Рубрики: Происшествия  
 
В Новой Москве перевернулся и загорелся легковой автомобиль, в котором находились четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной полиции. В результате аварии водитель и все пассажиры погибли.

"14 апреля в 23:15 по московскому времени в районе поселения Новофедоровское, деревня Зверево, на улице Генерала Донского неустановленный водитель, управляя ВАЗ, не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и возгоранием автомобиля", - рассказали правоохранители.

В результате возникшего пожара все находившиеся в автомобиле люди погибли, их личности устанавливаются. Полиция начала проверку.
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