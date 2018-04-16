

Два района на юге Москвы заволокло дымом из-за поджигателей травы (ВИДЕО) Рубрики: Происшествия





"В какой-то год почти не жгли. Я уже решила, что эта дурная привычка потихоньку сходит на нет. Но в этом году все как с ума посходили. Идиотизм", - пишет одна из участниц районного сообщества в



Москвич Александр Познанин в







Телеканал Столичные районы Орехово-Борисово и Братеево погрузились в дым из-за травы, загоревшейся в результате неосторожности или злого умысла. Местные жители утверждают, что подобные инциденты в прошлые годы происходили по вине поджигателей, которые таким образом развлекаются с приходом теплой погоды."В какой-то год почти не жгли. Я уже решила, что эта дурная привычка потихоньку сходит на нет. Но в этом году все как с ума посходили. Идиотизм", - пишет одна из участниц районного сообщества в Facebook . Другой пользователь соглашается: "Это какой-то психоз у наших сограждан. Вчера ездили на дачу, 100 километров от Москвы. Так траву жгут почти везде по дороге! Если бы это было в 1-2 местах - это можно было бы понять, дураки всегда есть. Но чтобы везде. Это какое-то безумие в головах народа".Москвич Александр Познанин в группе жителей района "Марьино" опубликовал видеозапись того, что сегодня происходило на улице Борисовские пруды: "Почему пахнет гарью? Вот поэтому". Отметим, что эта улица находится в районе Братеево, который граничит с Орехово-Борисово. В ролике видно, что район буквально покрыт пеленой дыма.Телеканал "360" между тем сообщает, что в субботу поздно вечером в Орехово-Борисово запылал склон горнолыжной базы "Звездочка" вблизи Шипиловского проезда. Журналисты утверждают, что причиной пожара могли стать любители шашлыков, собравшиеся на пикник.



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