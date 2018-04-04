Гудков и его сторонники провели съезд за объединение московской оппозиции. Яшин и Митрохин встречу проигнорировали

11 апреля 2018 г. Илья Яшин объявил об участии в выборах мэра Москвы

Яшин заявил, что намерен "развернуть город лицом к людям" и добиться реформ, которые превратят Москву в удобный и комфортный город. Он намерен опереться на муниципальных депутатов и поддержку Фонда по борьбе с коррупцией.