Гудков и его сторонники провели съезд за объединение московской оппозиции. Яшин и Митрохин встречу проигнорировали

14 апреля на ВДНХ состоялась встреча с муниципальными депутатами, организованная политиком Дмитрием Гудковым и его сторонниками. Главной темой для обсуждения на мероприятии стала идея выдвижения единого кандидата в мэры Москвы от оппозиции, однако ощутимого прогресса по данному вопросу на съезде достигнуто не было, а "заявившиеся" ранее кандидаты - муниципальный депутат Илья Яшин
и глава столичного отделения "Яблока" Сергей Митрохин - форум решили проигнорировать.
По словам Гудкова, на муниципальном съезде присутствовало почти 300 человек, более 100 районных депутатов, представляющие все оппозиционные партии в столице. Встречу, в частности, посетили Елена Русакова от "Яблока", Андрей Зубов и Константин Мерзликин от ПАРНАСа, Андрей Нечаев от "Гражданской инициативы", Михаил Шнейдер от "Солидарности", новый лидер "Открытой России" Андрей Пивоваров и другие.
"До чего мы все в итоге договорились: объединение нужно. Праймериз нужны, но проводить их можно только при условии общего участия всех кандидатов. Нужно дождаться позиции "Яблока" и согласовать общую процедуру, которая бы исключала админресурс", - рассказал бывший депутат Госдумы на своей странице в Facebook
.
Как сообщает DW
, поддержать Гудкова приехала и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак. Она сказала, что праймериз в нынешнем виде направлены на разобщение оппозиции. Она также призвала собравшихся быть реалистами и признать, что ни у кого, кроме Собянина, нет реальных шансов выиграть московские выборы. "Но есть шанс объединиться и показать, что нас много, а Собянина не любят в Москве", - добавила она.
Собчак также раскритиковала желание Ильи Яшина внезапно пойти на выборы, а также инициативу проведения праймериз через интернет, которую он предложил. По ее словам, к системе интернет-праймериз нет доверия, поскольку она подконтрольна соратнику Алексея Навального Леониду Волкову из Фонда борьбы с коррупцией.
Издание отмечает, что никаких конкретных предложений в ходе съезда озвучено не было. Причина этому во многом в том, что в конце апреля "Яблоко" должно озвучить, будет ли партия проводить праймериз или нет. Гудков запланировал новую встречу депутатов, на которой будет обсуждаться повестка "неважно какого кандидата". Он также пообещал впредь не критиковать других оппозиционных кандидатов: "Надо пройти это без конфликтов".
Отметим, Митрохин ранее заявил, что процедура межпартийных праймериз ставит оппозицию "на очень зыбкую почву, где нет ни закона, ни устава". "Никаких отработанных процедур, никаких нормальных прецедентов - ничего этого нет", - цитирует политика "Моссовет"
. Данный тезис в разных вариациях звучал на субботнем съезде неоднократно. При этом Гудков выразил готовность участвовать в праймериз, если в них будут участвовать все оппозиционные кандидаты. Сейчас такой сценарий развития событий кажется маловероятным.