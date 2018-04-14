Полиция задержала около 10 активистов, перекрывших дорогу к полигону "Ядрово"

Сотрудники правоохранительных органов в воскресенье днем задержали около десяти активистов из подмосковного Волоколамска, которые перекрыли подъезд к мусорному полигону "Ядрово", сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на представителя инициативной группы. По данным агентства, в общей сложности в акции принимали участие несколько сотен активистов, выступающих против скандальной свалки.
"Сегодня с утра мы перекрыли дорогу к "Ядрово". На месте находится несколько сотен человек, они взялись за руки и встали у въезда к полигону", - рассказал один из активистов. Вскоре к месту проведения акции прибыли сотрудники полиции. На протяжении некоторого времени обстановка была спокойной, однако затем представители правоохранительных органов начали разгонять митингующих. Вскоре последовали и задержания.
Накануне жители Волоколамского района провели сразу два
согласованных с властями митинга против мусорного полигона "Ядрово". Первая акция прошла у памятника саперам-героям на Волоколамском шоссе, а вторая - непосредственно возле свалки. Демонстранты требовали полного закрытия объекта, а не только его старой части, на чем настаивают чиновники.
Митинг возле памятника саперам-героям посетила и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак. "Сегодня в разных частях Подмосковья проходят митинги. Давайте представим, что мы все вместе объединимся на одном большом митинге. Волоколамск, Клин, Серпуховской район, Дмитров, Балашиха, Сергиев Посад, Красноармейск, призываю вас к объединению. Я обещаю, что буду продолжать вас поддерживать", - заявила Собчак.
Отметим, что накануне утром свалка в Волоколамском районе приняла последний мусоровоз на так называемую "старую карту", которая теперь официально закрыта для приемки отходов. Новый участок начнет принимать мусор в течение ближайших дней.
Заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков ранее в субботу сообщил, что формирование тела полигона для его дегазации завершено. Что касается "второй карты", то она, по заверению чиновников, будет построена по современным технологиям, а мусор туда будет свозиться только из близлежащих районов. Власти также обещают, что ловония не будет, так как возле нового тела свалки построят завод переработки органических отходов, от которых и возникает неприятный запах.
Волоколамцев это не успокаивает, они требуют полного закрытия свалки, на что власти отвечают силовыми методами. За последние две недели в городе прошло несколько обысков, в том числе в редакции газеты "Волоколамская неделя", писавшей о протестах, и у арестованных активистов Артема Любимова и Андрея Жданова. Правоохранители также приходили к людям, так или иначе связанным с Любимовым: к его адвокату Юлии Куликовой и владельцу гоночной трассы Moscow Raceway Рустему Трегулову, чей спорткомплекс указан как место работы Любимова. Также силовиков интересовал бизнес участника акций против свалки Рамазана Байрамова.