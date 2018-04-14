

Полиция задержала около 10 активистов, перекрывших дорогу к полигону "Ядрово" Рубрики: Экология

VK/"Ядрово. Задыхаемся"



"Сегодня с утра мы перекрыли дорогу к "Ядрово". На месте находится несколько сотен человек, они взялись за руки и встали у въезда к полигону", - рассказал один из активистов. Вскоре к месту проведения акции прибыли сотрудники полиции. На протяжении некоторого времени обстановка была спокойной, однако затем представители правоохранительных органов начали разгонять митингующих. Вскоре последовали и задержания.







Накануне жители Волоколамского района провели



Митинг возле памятника саперам-героям посетила и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак. "Сегодня в разных частях Подмосковья проходят митинги. Давайте представим, что мы все вместе объединимся на одном большом митинге. Волоколамск, Клин, Серпуховской район, Дмитров, Балашиха, Сергиев Посад, Красноармейск, призываю вас к объединению. Я обещаю, что буду продолжать вас поддерживать", - заявила Собчак.



Отметим, что накануне утром свалка в Волоколамском районе приняла последний мусоровоз на так называемую "старую карту", которая теперь официально закрыта для приемки отходов. Новый участок начнет принимать мусор в течение ближайших дней.



Заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков ранее в субботу сообщил, что формирование тела полигона для его дегазации завершено. Что касается "второй карты", то она, по заверению чиновников, будет построена по современным технологиям, а мусор туда будет свозиться только из близлежащих районов. Власти также обещают, что ловония не будет, так как возле нового тела свалки построят завод переработки органических отходов, от которых и возникает неприятный запах.



Волоколамцев это не успокаивает, они требуют полного закрытия свалки, на что власти отвечают силовыми методами. За последние две недели в городе прошло несколько обысков, в том числе в редакции газеты "Волоколамская неделя", писавшей о протестах, и у арестованных активистов Артема Любимова и Андрея Жданова. Правоохранители также приходили к людям, так или иначе связанным с Любимовым: к его адвокату Юлии Куликовой и владельцу гоночной трассы Moscow Raceway Рустему Трегулову, чей спорткомплекс указан как место работы Любимова. Также силовиков интересовал бизнес участника акций против свалки Рамазана Байрамова. Сотрудники правоохранительных органов в воскресенье днем задержали около десяти активистов из подмосковного Волоколамска, которые перекрыли подъезд к мусорному полигону "Ядрово", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя инициативной группы. По данным агентства, в общей сложности в акции принимали участие несколько сотен активистов, выступающих против скандальной свалки."Сегодня с утра мы перекрыли дорогу к "Ядрово". На месте находится несколько сотен человек, они взялись за руки и встали у въезда к полигону", - рассказал один из активистов. Вскоре к месту проведения акции прибыли сотрудники полиции. На протяжении некоторого времени обстановка была спокойной, однако затем представители правоохранительных органов начали разгонять митингующих. Вскоре последовали и задержания.Накануне жители Волоколамского района провели сразу два согласованных с властями митинга против мусорного полигона "Ядрово". Первая акция прошла у памятника саперам-героям на Волоколамском шоссе, а вторая - непосредственно возле свалки. Демонстранты требовали полного закрытия объекта, а не только его старой части, на чем настаивают чиновники.Митинг возле памятника саперам-героям посетила и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак. "Сегодня в разных частях Подмосковья проходят митинги. Давайте представим, что мы все вместе объединимся на одном большом митинге. Волоколамск, Клин, Серпуховской район, Дмитров, Балашиха, Сергиев Посад, Красноармейск, призываю вас к объединению. Я обещаю, что буду продолжать вас поддерживать", - заявила Собчак.Отметим, что накануне утром свалка в Волоколамском районе приняла последний мусоровоз на так называемую "старую карту", которая теперь официально закрыта для приемки отходов. Новый участок начнет принимать мусор в течение ближайших дней.Заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков ранее в субботу сообщил, что формирование тела полигона для его дегазации завершено. Что касается "второй карты", то она, по заверению чиновников, будет построена по современным технологиям, а мусор туда будет свозиться только из близлежащих районов. Власти также обещают, что ловония не будет, так как возле нового тела свалки построят завод переработки органических отходов, от которых и возникает неприятный запах.Волоколамцев это не успокаивает, они требуют полного закрытия свалки, на что власти отвечают силовыми методами. За последние две недели в городе прошло несколько обысков, в том числе в редакции газеты "Волоколамская неделя", писавшей о протестах, и у арестованных активистов Артема Любимова и Андрея Жданова. Правоохранители также приходили к людям, так или иначе связанным с Любимовым: к его адвокату Юлии Куликовой и владельцу гоночной трассы Moscow Raceway Рустему Трегулову, чей спорткомплекс указан как место работы Любимова. Также силовиков интересовал бизнес участника акций против свалки Рамазана Байрамова.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 14 апреля 2018 г. Жители Волоколамска вместе с Собчак вышли на митинг за полное закрытие полигона "Ядрово"

Сегодня утром на старую часть полигона заехал последний мусоровоз, однако уже на следующей неделе откроется новый участок свалки. Власти уверяют, что "вторую карту" построят по современным технологиям, а отходы туда будут поступать только из близлежащих районов.



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 15.04.2018 16:05 3 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00