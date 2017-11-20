Деятели культуры просят Владимира Путина спасти от выселения Центральный дом работников искусства Рубрики: Культура

© РИА Новости / Евгений Биятов



В октябре департамент имущества Москвы прислал ЦДРИ уведомление об отказе от договора аренды, заключенного в 1993 году, и потребовал освободить помещение на Пушечной улице из-за задолженности по арендной плате, образовавшейся с января 2015 по октябрь 2017 года. Причиной долга, составившего около 63 миллионов рублей, стало повышение арендной платы в пять раз - с 6 до 31 миллиона рублей в год.



Авторы письма в адрес Президента РФ Владимира Путина утверждают, что правительство Москвы в последние три года "предпринимает попытки забрать себе Дом" и "финансово задушить ЦДРИ", утверждают авторы. По их словам, ЦДРИ является некоммерческой организацией, 31 миллиона рублей в год на аренду у него нет, а единственной причиной расторжения договора аренды может быть признание ЦДРИ недобросовестным арендатором. Под документом стоят подписи нескольких десятков представителей культуры, среди которых Василий Лановой, Юрий Соломин, Светлана Немоляева, Юлия Рутберг, Лев Лещенко, Александр Ширвиндт, Александр Панкратов-Черный, Наталья Варлей, создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский и другие. Художественный руководитель театра "У Никитских Ворот" Марк Розовский назвал происходящее рейдерским захватом, призванным "поссорить президента с интеллигенцией".



ЦДРИ занимает два здания, примыкающих друг к другу: одно из них, построенное в 1989 году, принадлежит ЦДРИ с 2013 года. Однако претензии мэрии касаются примыкающего к нему исторического здания, договор аренды которого истек 1 июля 2017 года, но которое также было передано ЦДРИ еще в 1938 году. Как рассказала директор ЦДРИ Елена Смирнова, здание ремонтировали на личные средства деятелей искусства и культуры и до сих пор содержат на средства самого Дома.



По ее словам, в 1993 году, заручившись обещанием правительства Москвы и лично мэра Юрия Лужкова отремонтировать здание, ЦДРИ фактиче​ски передал его мэрии, подписав с Москомимуществом договор аренды до июля 2017 года, однако власти Москвы не вложили в здание "ни копейки". "Мы ничего не получаем от государства, при этом несем затраты на содержание зданий и организацию вечеров, посещение которых раньше было в основном бесплатным", — заявляет Смирнова: делать это удается благодаря помещениям, одно из которых сдается в аренду магазину одежды, а другое - ресторану "​Кофемания".



В пресс-службе столичного департамента городского имущества заявили, что размер арендной ставки индексировался с 2015 года, а арендатор получал соответствующие уведомления, которые якобы были проигнорированы. Поэтому на счету образовалась задолженность по арендной плате в размере почти 63 миллиона рублей и пени в сумме 9 миллионов рублей, что является основанием для расторжения договора в одностороннем порядке. Департамент сообщил об отказе от договора, потребовав освободить помещение и выплатить долги.



Эксперты утверждают, что здание, вокруг которого идет спор, обладает уникальным месторасположением в самом центре Москвы и прекрасно подходит под размещение торговли, ресторанов или бутик-отеля. С учетом уровня ставки аренды для стрит-ретейла в этом районе сдача двух помещений в субаренду может приносить организации около 25 миллионов рублей. А так как в "новом" здании также есть несколько торговых помещений, сдающихся в аренду, то доходы от них вполне позволят окупить арендную плату, назначенную городом, которая также соответствует рыночному уровню.



Скандалы вокруг здания разгораются с 2011 года: тогда сообщалось, что ЦДРИ сдает часть помещений в субаренду Деятели культуры подписались под обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить здание ЦДРИ из-за решения повысить аренду в пять раз и рисков выселения. Эксперты называют новую арендную ставку рыночной, сообщает РБК В октябре департамент имущества Москвы прислал ЦДРИ уведомление об отказе от договора аренды, заключенного в 1993 году, и потребовал освободить помещение на Пушечной улице из-за задолженности по арендной плате, образовавшейся с января 2015 по октябрь 2017 года. Причиной долга, составившего около 63 миллионов рублей, стало повышение арендной платы в пять раз - с 6 до 31 миллиона рублей в год.Авторы письма в адрес Президента РФ Владимира Путина утверждают, что правительство Москвы в последние три года "предпринимает попытки забрать себе Дом" и "финансово задушить ЦДРИ", утверждают авторы. По их словам, ЦДРИ является некоммерческой организацией, 31 миллиона рублей в год на аренду у него нет, а единственной причиной расторжения договора аренды может быть признание ЦДРИ недобросовестным арендатором. Под документом стоят подписи нескольких десятков представителей культуры, среди которых Василий Лановой, Юрий Соломин, Светлана Немоляева, Юлия Рутберг, Лев Лещенко, Александр Ширвиндт, Александр Панкратов-Черный, Наталья Варлей, создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский и другие. Художественный руководитель театра "У Никитских Ворот" Марк Розовский назвал происходящее рейдерским захватом, призванным "поссорить президента с интеллигенцией".ЦДРИ занимает два здания, примыкающих друг к другу: одно из них, построенное в 1989 году, принадлежит ЦДРИ с 2013 года. Однако претензии мэрии касаются примыкающего к нему исторического здания, договор аренды которого истек 1 июля 2017 года, но которое также было передано ЦДРИ еще в 1938 году. Как рассказала директор ЦДРИ Елена Смирнова, здание ремонтировали на личные средства деятелей искусства и культуры и до сих пор содержат на средства самого Дома.По ее словам, в 1993 году, заручившись обещанием правительства Москвы и лично мэра Юрия Лужкова отремонтировать здание, ЦДРИ фактиче​ски передал его мэрии, подписав с Москомимуществом договор аренды до июля 2017 года, однако власти Москвы не вложили в здание "ни копейки". "Мы ничего не получаем от государства, при этом несем затраты на содержание зданий и организацию вечеров, посещение которых раньше было в основном бесплатным", — заявляет Смирнова: делать это удается благодаря помещениям, одно из которых сдается в аренду магазину одежды, а другое - ресторану "​Кофемания".В пресс-службе столичного департамента городского имущества заявили, что размер арендной ставки индексировался с 2015 года, а арендатор получал соответствующие уведомления, которые якобы были проигнорированы. Поэтому на счету образовалась задолженность по арендной плате в размере почти 63 миллиона рублей и пени в сумме 9 миллионов рублей, что является основанием для расторжения договора в одностороннем порядке. Департамент сообщил об отказе от договора, потребовав освободить помещение и выплатить долги.Эксперты утверждают, что здание, вокруг которого идет спор, обладает уникальным месторасположением в самом центре Москвы и прекрасно подходит под размещение торговли, ресторанов или бутик-отеля. С учетом уровня ставки аренды для стрит-ретейла в этом районе сдача двух помещений в субаренду может приносить организации около 25 миллионов рублей. А так как в "новом" здании также есть несколько торговых помещений, сдающихся в аренду, то доходы от них вполне позволят окупить арендную плату, назначенную городом, которая также соответствует рыночному уровню.Скандалы вокруг здания разгораются с 2011 года: тогда сообщалось, что ЦДРИ сдает часть помещений в субаренду без согласия столичного департамента имущества . За несколько лет на 9 организаций, располагающихся в этих помещениях незаконно, были многократно наложены штрафы на 2,5 миллиона рублей. По словам директора ЦДРИ, мера эта была вынужденной, поскольку автономная некоммерческая организация оказалась не в состоянии содержать здания. Между тем еще в 2006 году было обнаружено, что в здании по Рождественке проведена огромная перепланировка: в помещениях были самовольно установлены дополнительные перегородки, заложены оконные проемы, оборудованы антресоли, перенесен лестничный пролет. А в 2013 году в здании прошел обыск в рамках расследования дела о незаконном завладении активами организации.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 12 марта 2013 г. В Центральном доме работников искусства прошел обыск

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