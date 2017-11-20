Пункты для быстрого разбора ДТП появятся на МКАД Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru Специальные пункты для ликвидации последствий ДТП появятся на Московской кольцевой автодороге, что позволит в три раза быстрее освобождать проезжую часть при серьезных авариях. Как сообщил ТАСС руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев, новые правила начнут действовать в рамках утвержденного мэром Москвы Сергеем Собяниным регламента взаимодействия столичной полиции и департаментов здравоохранения, транспорта и ЖКХ при разборе аварий.



На четырех диспетчерских пунктах ЦОДД на МКАД будут организованы крытые смотровые площадки для автомобилей-участников ДТП, а следственно-оперативные группы при МВД оснастят современными измерительными приборами, цифровыми камерами и квадрокоптерами для осмотра и фиксации мест ДТП. Предполагается, что после приезда сотрудников полиции автомобили будут эвакуировать в пункты разбора аварий для следственных действий.



"Все эти мероприятия позволят оперативно оказывать помощь пострадавшим, качественно фиксировать место ДТП, в три раза быстрее освобождать проезжую часть после аварий для движения других автомобилистов", - подчеркнул собеседник агентства: ранее разбор аварий с учетом проведения необходимых замеров, следственных мероприятий, проверки техсостояния автомобилей занимал до шести часов. Диспетчерские пункты ЦОДД, где появятся места для оперативного разбора ДТП, расположены по адресам: МКАД 21-й км, владение 8 (внутренняя сторона), МКАД 52-й км, дом 8 (внутренняя сторона), МКАД 78-й км, строение 2 (внутренняя сторона) и МКАД 105-й км, дом 4 (внутренняя сторона).







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