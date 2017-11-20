NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
декабря
pda
Поиск
Архив

Пункты для быстрого разбора ДТП появятся на МКАД
15 декабря 2017 г. | Время публикации 10:05
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Специальные пункты для ликвидации последствий ДТП появятся на Московской кольцевой автодороге, что позволит в три раза быстрее освобождать проезжую часть при серьезных авариях. Как сообщил ТАСС руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев, новые правила начнут действовать в рамках утвержденного мэром Москвы Сергеем Собяниным регламента взаимодействия столичной полиции и департаментов здравоохранения, транспорта и ЖКХ при разборе аварий.

На четырех диспетчерских пунктах ЦОДД на МКАД будут организованы крытые смотровые площадки для автомобилей-участников ДТП, а следственно-оперативные группы при МВД оснастят современными измерительными приборами, цифровыми камерами и квадрокоптерами для осмотра и фиксации мест ДТП. Предполагается, что после приезда сотрудников полиции автомобили будут эвакуировать в пункты разбора аварий для следственных действий.

"Все эти мероприятия позволят оперативно оказывать помощь пострадавшим, качественно фиксировать место ДТП, в три раза быстрее освобождать проезжую часть после аварий для движения других автомобилистов", - подчеркнул собеседник агентства: ранее разбор аварий с учетом проведения необходимых замеров, следственных мероприятий, проверки техсостояния автомобилей занимал до шести часов. Диспетчерские пункты ЦОДД, где появятся места для оперативного разбора ДТП, расположены по адресам: МКАД 21-й км, владение 8 (внутренняя сторона), МКАД 52-й км, дом 8 (внутренняя сторона), МКАД 78-й км, строение 2 (внутренняя сторона) и МКАД 105-й км, дом 4 (внутренняя сторона).

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Водители смогут оформлять аварии без ГИБДД с со следующего года
3 декабря 2013 г.
Водители смогут оформлять аварии без ГИБДД с со следующего года
В Москве заработает облегченный режим разбора ДТП без пострадавших. Оформить такую аварию можно будет с помощью камер фотовидеофиксации, не дожидаясь приезда ГИБДД, сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.12.2017   14:32
7
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 15 декабря 2017 г. // Последняя новость 14:30
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>