Движение по реконструированному участку Калужского шоссе запустили в Новой Москве

29 мая 2017 г. Первый этап реконструкции Калужского шоссе завершился в Новой Москве

C первым этапом реконструкции в строй вводится 24 километра дорог и 10 искусственных сооружений. Осенью завершится второй этап реконструкции, в рамках которого будет запущена развязка между улицей Профсоюзная и МКАД.