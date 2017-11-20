Движение по реконструированному участку Калужского шоссе запустили в Новой Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по трем путепроводам, мосту через реку Десну и участку Калужского шоссе от деревни Сосенки до поселка Ватутинки в рамках второго этапа реконструкции автомагистрали. Об этом сообщает корреспондент агентства "Москва"
.
Мэр заявил, что до июня следующего года реконструкция Калужского шоссе по направлению к ЦКАД будет завершена
. "В 2019 году точно запустят этот участок", - сказал он: напомним, первый этап реконструкции завершился весной этого года.
Еще одним приоритетным направлением в сфере строительства является открытие новых станций метро в ТиНАО: на следующий год планируется начать проектирование станций метро от Третьего пересадочного контура в сторону Коммунарки. А до Троицка пройдут трамвайные пути
. В свою очередь, жители ТиНАО обратились к мэру с просьбой обустроить больше остановок вдоль Калужского шоссе.