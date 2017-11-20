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Мэрия отказалась согласовать шествие в защиту зеленого фонда Москвы
15 декабря 2017 г. | Время публикации 14:30
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Столичная мэрия отказалась согласовать демонстрацию в защиту зеленого фонда Москвы от вредительской деятельности государственных органов власти, которая должна была состояться в ближайшую субботу. Чиновники объяснили свое решение тем, что в поданной организаторами акции заявке отсутствует ряд необходимых сведений, а само шествие создало бы помехи движению пешеходов и транспортных средств.

В письме от департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, которое опубликовала на своей странице в Facebook депутат Мосгордумы Елена Шувалова, утверждается, что проведение подобной акции в центре Москвы "ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии, а проведение публичных мероприятий у отдельных объектов, находящихся по маршруту демонстрации, требует дополнительного согласования с ФСО России (Федеральная служба охраны, - прим. ред.).

По мнению Шуваловой, решение мэрии не соответствует закону. "Будем его обжаловать", - подчеркнула депутат. В комментариях к публикации горожане справедливо интересуются, почему "только оппозиция создает помехи транспорту", а регулярно проводимые городскими властями массовые мероприятия - нет. Еще одна жительница столицы отметила, что мэрия в случае отказа в проведении митинга или шествия должна была предложить альтернативный маршрут. "Там много чего должны были, но в закон они забыли посмотреть", - ответила на это Шувалова.

Несмотря на отказ в проведении демонстрации, организаторы акции предлагают собраться в 11:00 на площади Революции и пойти оттуда к администрации президента РФ, чтобы передать главе государства письма с жалобами на чиновничий произвол в столице.

"В Москве создаются жизненные условия, рассчитанные на причинение вреда её жителям - вреда здоровью и жизни москвичей, на уничтожение зелёного фонда, а также на отравление атмосферы. Это называется экоцид. Уже не только на востоке столицы, но и по всему городу наблюдается зловонный запах. Множество ведомств гадают, кто регулярно загрязняет воздух целого мегаполиса - якобы не могут установить. В то же время единственные защитники от загрязнения и генераторы кислорода - зеленые насаждения - вырубаются", - говорится в образце для написания обращения Владимиру Путину.
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