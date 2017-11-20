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МЧС назвало полигон "Кучино" в Балашихе главным загрязнителем московского воздуха
15 декабря 2017 г. | Время публикации 19:11
Рубрики: Экология  
 
mchs.gov.ru
Главной причиной запаха сероводорода, на который в последние дни массово жалуются жители столицы, является свалка твердых бытовых отходов "Кучино" в подмосковной Балашихе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. В ведомстве при этом отметили, что высоким концентрациям сероводорода в воздухе способствуют неблагоприятные метеоусловия, мешающие его рассеиванию, а потому полигону рекомендовано не проводить рекультивацию при плохой погоде.

По данным министерства, в начале декабря коммерческая компания ввела в эксплуатацию на полигоне факельную установку термического обезвреживания, которое проводится круглосуточно при температуре 1200 градусов. К 15 декабря там пробурили 36 скважин для сбора биогаза, однако они не были в полном объеме подключены к газосжигательному факелу. "Это влечет за собой выброс свалочного газа в атмосферу, в том числе сероводорода", - пояснили в ведомстве.

Непрерывный мониторинг экологической обстановки стационарными постами "Мосэкомониторинга" показал, что допустимые концентрации сероводорода в атмосферном воздухе в Москве ежедневно превышаются в среднем в три раза, а максимальное разовое превышение на посту "Балашиха-Речная" и вовсе составило 34,8 раза. В связи с этим специалисты и пришли к выводу, что именно свалка "Кучино" является основной причиной зловония в столице.

При этом в ведомстве не уточнили, имеет ли отношение подмосковный полигон к зловонию, которое окутало город в прошлую пятницу, 8 декабря. На следующий день, когда Росгидромет указал на возможную причастность полигона "Кучино" к загрязнению воздуха, глава Балашихи Сергей Юров обвинил ведомство в непрофессионализме. Озвученную Росгидрометом версию раскритиковал и министр экологии Подмосковья Александр Коган: "Вы издеваетесь? Посмотрите направления ветра: он был в другую сторону. Даже если оттуда были запахи, полигон не мог являться источником".

Как считается, запах тухлой капусты, на который жаловались москвичи на минувшей неделе, был вызван не сероводородом, а меркаптанами, которые применяются на очистных сооружениях и нефтеперерабатывающих предприятиях. Таким образом, последние выводы МЧС не проливают света на то, кто был виновником того инцидента.
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