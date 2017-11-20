МЧС назвало полигон "Кучино" в Балашихе главным загрязнителем московского воздуха

13 декабря 2017 г. Активист связал зловоние в Москве со свалкой в Печатниках, которую перекопали ради пиара чиновников в телесюжете

По другой версии, причиной вони могли стать расположенные неподалеку от свалки Курьяновские очистные сооружения, где используется этилмеркаптан, обладающий едким запахом тухлой капусты. Объект сейчас находится на реконструкции.