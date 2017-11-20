В выходные в столице потеплеет, но пройдет дождь и мокрый снег Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru субботу, 16 декабря, в столице будет облачно. Ночью небольшие осадки, температура в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус одного до плюс четырех градусов. Днем осадки (преимущественно дождь), температура в Москве плюс пять-семь, по области от двух до семи градусов тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 13-18 метров в секунду.



В воскресенье, 17 декабря, в столице также будет облачно. Дождь, мокрый снег. Температура ночью и днем в Москве плюс пять-семь, по области от двух до семи градусов тепла, с понижением к вечеру до минус одного градуса. Ветер юго-западный и западный, 5-10 метров в секунду, ночью местами с порывами 12-17 метров в секунду. Вечером гололедица.



В выходные в столице потеплеет, однако ожидается дождь и мокрый снег, сообщает Гидрометцентр России . В, 16 декабря, в столице будет облачно. Ночью небольшие осадки, температура в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус одного до плюс четырех градусов. Днем осадки (преимущественно дождь), температура в Москве плюс пять-семь, по области от двух до семи градусов тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 13-18 метров в секунду., 17 декабря, в столице также будет облачно. Дождь, мокрый снег. Температура ночью и днем в Москве плюс пять-семь, по области от двух до семи градусов тепла, с понижением к вечеру до минус одного градуса. Ветер юго-западный и западный, 5-10 метров в секунду, ночью местами с порывами 12-17 метров в секунду. Вечером гололедица.



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