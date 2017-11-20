Схема движения изменится на Ленинградке на время закрытия трех станций метро Moscow-Live.ru



Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами, которые пустят по временным выделенным полосам с минимальными интервалами. Полосы будут введены в обе стороны от дома 1 на Ленинградском шоссе до Чапаевского переулка. Они будут работать круглосуточно 16 и 17 декабря, а также 23 и 24 декабря. Во время следующего закрытия станций.



В указанные дни для проезда автомобилей закроются: участок Беломорской улицы от Валдайского проезда до Ленинградского шоссе; дублер Ленинградского шоссе на участке от 4-го Войковского проезда до южного входа в метро "Войковская"; 3-й Войковский проезд; улицы Зои и Александра Космодемьянских от дома 4, корпус 2 до Ленинградского шоссе. Схема дорожного движения изменится 16 и 17 сентября в районе северного участка Замоскворецкой линии метро, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр организации дорожного движения. Станции "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" закроются на выходные для присоединения новой станции "Ховрино".Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами, которые пустят по временным выделенным полосам с минимальными интервалами. Полосы будут введены в обе стороны от дома 1 на Ленинградском шоссе до Чапаевского переулка. Они будут работать круглосуточно 16 и 17 декабря, а также 23 и 24 декабря. Во время следующего закрытия станций.В указанные дни для проезда автомобилей закроются: участок Беломорской улицы от Валдайского проезда до Ленинградского шоссе; дублер Ленинградского шоссе на участке от 4-го Войковского проезда до южного входа в метро "Войковская"; 3-й Войковский проезд; улицы Зои и Александра Космодемьянских от дома 4, корпус 2 до Ленинградского шоссе.



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