NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
декабря
pda
Поиск
Архив

Схема движения изменится на Ленинградке на время закрытия трех станций метро
15 декабря 2017 г. | Время публикации 18:28
 
Moscow-Live.ru
Схема дорожного движения изменится 16 и 17 сентября в районе северного участка Замоскворецкой линии метро, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр организации дорожного движения. Станции "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" закроются на выходные для присоединения новой станции "Ховрино".

Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами, которые пустят по временным выделенным полосам с минимальными интервалами. Полосы будут введены в обе стороны от дома 1 на Ленинградском шоссе до Чапаевского переулка. Они будут работать круглосуточно 16 и 17 декабря, а также 23 и 24 декабря. Во время следующего закрытия станций.

В указанные дни для проезда автомобилей закроются: участок Беломорской улицы от Валдайского проезда до Ленинградского шоссе; дублер Ленинградского шоссе на участке от 4-го Войковского проезда до южного входа в метро "Войковская"; 3-й Войковский проезд; улицы Зои и Александра Космодемьянских от дома 4, корпус 2 до Ленинградского шоссе.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.12.2017   19:32
6
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 15 декабря 2017 г. // Последняя новость 19:11
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>