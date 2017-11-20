Пользователи Twitter высмеяли сообщение столичного мэра об "озабоченности" неприятными запахами

14 декабря 2017 г. Москвичи опять почувствовали запах тухлятины в воздухе. Городские службы молчат

Сообщения о загрязнении воздуха массово поступают с разных концов города. Сегодня, как и на прошлой неделе, ветер дует с юго-восточного направления, где расположены наиболее вредные предприятия и мусорные полигоны.