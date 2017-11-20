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Пользователи Twitter высмеяли сообщение столичного мэра об "озабоченности" неприятными запахами
15 декабря 2017 г. | Время публикации 09:23 | Последние изменения 11:06
Рубрики: Общество  
 
МЧС России
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил контролирующим органам определить источник неприятного запаха, появившегося в некоторых районах столицы в четверг, 14 декабря. В ответ на сообщение в соцсетях блогеры предложили столичному мэру "подышать розой ветров" и обвинили в бездействии.

"В ряде районов Москвы вновь появился запах. По данным Мосэкомониторинга, в Кожухово превышен уровень ПДК. Выразил крайнюю озабоченность контролирующим органам и необходимость определить источник выбросов", - написал он на своей странице в Twitter.

Сообщение вызвало вал критических комментариев со стороны блогеров. "Сергей Семёнович, мы тут (Кожухово) уже минимум год чуем запахи. Приезжайте, подышим вместе розой ветров так сказать", - иронизирует Николай Костенко. "Так, как в этом году, никогда не пахло. Окна невозможно открыть. Раньше такое случалось редко, сейчас каждый день", - пишет пользователь Андрей Сидоренко. "Если какой не будь сосед будет варить самогон ,то к нему в течение часа приедет полиция итд.а тут какой год подряд воняет на весь город а виновных нет", - пишет пользователь с ником kredit. (Орфография сохранена - прим. Msk.newsru.com). Другие пользователи в очередной раз обратили внимание на то, что обострение ситуации совпало с закрытием сайта "Мосэкомониторинга", на котором можно было получить данные о загрязненности воздуха. "Вы ничего не делаете, только покрываете тех, кто воняет", - возмущается Алла Чернышева.

Накануне Мосэкомониторинг зафиксировал трехкратное превышение допустимой концентрации сероводорода в воздухе, о неприятных запахах массово писали в соцсетях столичные жители. К вечеру содержание сероводорода в воздухе вернулось к нормальным значениям, однако официальных комментариев по сложившейся ситуации не поступило. В прошлый раз подобные жалобы массово поступали в конце минувшей недели: городское управление Роспотребнадзора установило, что причиной зловония был метилмеркаптан, однако источник его распространения не обнаружили до сих пор.

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