Совфед сделает запрос в МЧС о причинах зловония в столице, наводящего на мысли о "неведомом химоружии"

15 декабря 2017 г. Пользователи Twitter высмеяли сообщение столичного мэра об "озабоченности" неприятными запахами

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил определить источник неприятного запаха, появившегося накануне в некоторых районах столицы. В ответ на это блогеры предложили столичному мэру "подышать розой ветров" и обвинили в бездействии.