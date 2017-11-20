Совфед сделает запрос в МЧС о причинах зловония в столице, наводящего на мысли о "неведомом химоружии"

Совет Федерации обратится в МЧС РФ с просьбой проинформировать сенаторов о причинах неприятного запаха в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс"
.
На заседании палаты сенатор Людмила Нарусова отметила, что неприятный запах в Москве "вызывает беспокойство граждан и в некоторых районах даже панику и мысли о каком-то неведомом химическом оружии". Нарусова предложила сделать запрос в МЧС или министерство природных ресурсов с тем, чтобы они дали "внятный ответ о причинах таких многочисленных случаев". Эту идею одобрила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: запрос в МЧС будет отправлен от имени комитета по природопользованию.
Ранее в МЧС сообщили, что за прошедшую неделю от жителей Москвы и Московской области поступило 816 заявлений о запахе сероводорода. Как сообщается на сайте ведомства
, запахи фиксируются преимущественно в центральном, юго-восточном, восточном и северо-восточном округах Москвы, а также в подмосковных Химках, Лобне, Мытищах и Балашихе: одним из основных источников запаха может быть полигон "Кучино". Такой вывод МЧС сделало на основании более 140 исследований воздуха, проведенных по жалобам жителей Москвы, однако власти Подмосковья это отрицают.
"Вы издеваетесь? Посмотрите направления ветра: он был в другую сторону. Даже если оттуда были запахи, полигон не мог являться источником", — сказал РБК
, министр экологии Подмосковья Александр Коган, комментируя выводы МЧС. По словам гендиректора ООО "Экоком" Оливера Кайзера, компания которого подготавливает процесс дегазации полигона, запах в центре Москвы "никак не может быть связан" с полигоном. "Локальный запах около "Кучино" есть, безусловно, сейчас идет подготовка системы дегазации, но полным ходом она не идет. В районе 7 километров от полигона запах также есть, но то, что отсюда он идет в Москву, просто невозможно", — пояснил Кайзер.
Официально источник неприятного запаха, на который люди жалуются уже вторую неделю, не выявлен до сих пор
. Когда на проблему обратил внимание столичный мэр, пользователи предложили ему приехать в один из проблемных районов "подышать розой ветров"
и обвинили власти в бездействии.