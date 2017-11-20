Жители дома, оказавшегося сразу в двух программах сноса, готовятся защищать свои квартиры с травматами

Жители дома 20, корпус 1 по проспекту Маршала Жукова в начале декабря обнаружили у себя в подъездах объявления, в которых говорилось, что в течение месяца квартиры по данному адресу будут полностью отключены от коммуникаций в связи с предстоящим сносом здания. Чтобы люди поскорее покинули свое жилье, в доме уже сейчас регулярно устраиваются мелкие аварии, из-за которых происходят продолжительные перебои с подачей воды, света и отопления. Попытки страдающих москвичей добиться справедливости через жалобы в мэрию и управу заканчиваются привычным "чиновничьим футболом".
Как рассказала агентству REGNUM
одна из жительниц дома, в объявлениях говорилось, что дом подготавливается к сносу в угоду государственным нуждам - строительству станции метрополитена. По ее словам, в октябре собственникам квартир выдали смотровые талоны и обязали в течение трех дней дать ответ, согласны ли они на переезд или нет. Однако оформить договор мены в этот срок успели не все, а кто-то не захотел переезжать в значительно уступающее по качеству жилище.
Адвокат Олег Сухов в беседе с агентством подчеркнул, что власти могут потребовать принудительное переселение жильца только через 90 дней после того, как он получит проект договора. Однако это не мешает чиновникам делать проживание в этом доме невыносимым уже сейчас.
Согласно информации
на сайте московской мэрии, дом 20, корпус 1 по проспекту Маршала Жукова быд включен в городскую программу реновации жилья по итогам голосования в МФЦ и на сайте "Активный гражданин". Это вносит в ситуацию еще большую путаницу: жильцы даже не могут определить, по какой именно программе сносят их дом.
"Наш дом включен в программу реновации и в программу строительства метро. Закон о реновации - федеральный, значит, он выше всех постановлений города Москвы. Значит, мы можем докупить комнаты или метры, как указано в законе. Нам этого сделать не дают. Признать официально, что закон не работает, - не могут, тогда вся программа летит", - возмутилась жительница дома.
По мнению Сухова, дом, вероятно, исключат из одной из программ, однако из какой именно, сказать сложно. "Если для строительства метро снос дома требуется раньше, чем по программе реновации, то логично его исключение из программы реновации. Критерии предоставленного взамен жилья тогда будут другими. Особенности предоставления жилья и сроки сноса необходимо узнавать применительно к конкретной программе", - пояснил адвокат.
Узнать эту информацию в департаменте городского имущества, впрочем, у жителей дома не получается: сотрудники мэрии отправляют людей в управу. Управа же, в свою очередь, предлагает москвичам обращаться обратно в департамент. Оставшись без возможности защитить свои квартиры легально, жильцы готовятся обороняться с травматами, рассказал один из них в сюжете "Радио Свобода"
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