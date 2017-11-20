Жители дома, оказавшегося сразу в двух программах сноса, готовятся защищать свои квартиры с травматами

2 августа 2017 г. В мэрии посчитали "надуманной темой" сообщения о фиктивных собраниях жильцов по реновации

По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, задачу агитировать вступление в программу "никто никогда не ставил", а все собрания собственников прошли без нарушений, вопреки данным независимых СМИ.