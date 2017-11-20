Станцию метро "Красные ворота" могут закрыть на ремонт Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



Станция "Красные ворота", открытая 15 мая 1935 года, известна своей отделкой — пилонами из красного мрамора. Недавно москвичи начали сообщать в соцсетях о том, что мрамор станции покрасили материалом, который на тон темнее, чем сама отделка. Как убедился журналист, дело тут не в халатности: во многих местах по камню пошли трещины.



"История с "Красными воротами" сложная, - пояснил активист "Архнадзора" Юрий Егоров. — Там действительно стоит мраморовидный известняк, недокристаллизованная порода. Он оказался довольно непрочным. Дело в том, что сама станция течет".



По словам активиста, грунты в этом районе состоят из земли, плывуна, глины и водоносных известняков, на которых построена станция. За 80 с лишним лет вода в прямом смысле подточила камень и отделка начала в буквальном смысле сыпаться. Как объяснил президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николай Шумаков, решить проблему можно, использовав химические растворы, которые будут выполнять роль гидроизоляции, а затем снять мрамор и заменить его.



В то же время, по данным "Архнадзора", безболезненно заменить отделку не получится - камень для станции добывали на грузинском месторождении Старая Шорша, которое сейчас полностью выработано. И даже если аналогичный камень для отделки все же найдут, проблема с гидроизоляцией возникнет через 5–10 лет. Поэтому проблему с гидроизоляцией необходимо решить в первую очередь .



Глава союза московских архитекторов заявил, что "очередь до реконструкции и реставрации этой станции уже дошла", однако когда именно начнутся работы, сколько они займут времени и есть ли необходимость полностью закрывать станцию, неизвестно. Кроме того, реставрация в метро далеко не всегда бывает качественной: в прошлом году выяснилось, что в ходе работ уникальную отделку Пассажиры метро обратили внимание на то, что пилоны на станции метро "Красные ворота" покрасили красной краской. Как выяснил журналист "Московского комсомольца" , уродовать мрамор краской пришлось вынужденно — отделка станции просто разваливается из-за отсутствия гидроизоляции.Станция "Красные ворота", открытая 15 мая 1935 года, известна своей отделкой — пилонами из красного мрамора. Недавно москвичи начали сообщать в соцсетях о том, что мрамор станции покрасили материалом, который на тон темнее, чем сама отделка. Как убедился журналист, дело тут не в халатности: во многих местах по камню пошли трещины."История с "Красными воротами" сложная, - пояснил активист "Архнадзора" Юрий Егоров. — Там действительно стоит мраморовидный известняк, недокристаллизованная порода. Он оказался довольно непрочным. Дело в том, что сама станция течет".По словам активиста, грунты в этом районе состоят из земли, плывуна, глины и водоносных известняков, на которых построена станция. За 80 с лишним лет вода в прямом смысле подточила камень и отделка начала в буквальном смысле сыпаться. Как объяснил президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николай Шумаков, решить проблему можно, использовав химические растворы, которые будут выполнять роль гидроизоляции, а затем снять мрамор и заменить его.В то же время, по данным "Архнадзора", безболезненно заменить отделку не получится - камень для станции добывали на грузинском месторождении Старая Шорша, которое сейчас полностью выработано. И даже если аналогичный камень для отделки все же найдут, проблема с гидроизоляцией возникнет через 5–10 лет. Поэтому проблему с гидроизоляцией необходимо решить в первую очередь .Глава союза московских архитекторов заявил, что "очередь до реконструкции и реставрации этой станции уже дошла", однако когда именно начнутся работы, сколько они займут времени и есть ли необходимость полностью закрывать станцию, неизвестно. Кроме того, реставрация в метро далеко не всегда бывает качественной: в прошлом году выяснилось, что в ходе работ уникальную отделку заменяют на дешевые материалы . Так, строители ликвидировали чехословацкую керамику на станции "Пражская" и греческий мрамор на станции "Чкаловская", а с потолка вестибюля станции "Новые Черемушки" регулярно льется вода. А коричнево-белая плитка, уложенная в шахматном порядке на станции "Царицыно", никак не сочетается с панно из флорентийской мозаики и облицовкой на тему советской науки и техники.



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