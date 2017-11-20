Зима вернется в столицу в понедельник Рубрики: Погода

Global Look Press



Вильфанд напомнил, что в выходные погода будет дождливой и



Кроме того, в пятницу, субботу, воскресенье и ночь на понедельник может выпасть до 38 миллиметров осадков, или 68% месячной нормы, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Пик осадков придется на субботу и воскресенье, ненастье будет сопровождаться усилением ветра до 12-17 метров в секунду.



Однако ближе к вечеру воскресенья температура начнет понижаться до нулевой отметки. В понедельник, 18 декабря, температура днем и ночью будет колебаться около нулевой отметки, но ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, мокрый снег, местами сильный, прогнозируется налипание мокрого снега и сильная гололедица. Во вторник, 19 декабря, температура уже будет отрицательной- от минус одного до минус 6 градусов, а 20-го и 21 декабря начнет приближаться к своим климатическим значениям.



"20 числа мы ожидаем и ночью и днем минус 3-8, а это уже легкие морозцы. 21-22 ночью минус 6-11, днем минус 3-8, небольшой снег, облачно с прояснениями, можно будет уже увидеть солнышко. Ну и 23-24 - это тоже снежная погода, хотя температура начнет повышаться: ночью минус 5-10, а днем минус 2-7. Это такой легкий вариант зимы", - сказал глава Гидрометцентра. Зима начнет возвращаться в московский регион в понедельник, аномальное тепло и гололедица сменятся легким морозом и снежной погодой. Об этом агентству "Москва" сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Вильфанд напомнил, что в выходные погода будет дождливой и аномально теплой , ожидается дождь и мокрый снег, днем плюс 3-5 градусов. В столичном метеобюро заявили, что днем 16 и 17 декабря температура воздуха будет подниматься до 6-7 градусов тепла и превысит норму на 12-13 градусов.Кроме того, в пятницу, субботу, воскресенье и ночь на понедельник может выпасть до 38 миллиметров осадков, или 68% месячной нормы, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Пик осадков придется на субботу и воскресенье, ненастье будет сопровождаться усилением ветра до 12-17 метров в секунду.Однако ближе к вечеру воскресенья температура начнет понижаться до нулевой отметки. В понедельник, 18 декабря, температура днем и ночью будет колебаться около нулевой отметки, но ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, мокрый снег, местами сильный, прогнозируется налипание мокрого снега и сильная гололедица. Во вторник, 19 декабря, температура уже будет отрицательной- от минус одного до минус 6 градусов, а 20-го и 21 декабря начнет приближаться к своим климатическим значениям."20 числа мы ожидаем и ночью и днем минус 3-8, а это уже легкие морозцы. 21-22 ночью минус 6-11, днем минус 3-8, небольшой снег, облачно с прояснениями, можно будет уже увидеть солнышко. Ну и 23-24 - это тоже снежная погода, хотя температура начнет повышаться: ночью минус 5-10, а днем минус 2-7. Это такой легкий вариант зимы", - сказал глава Гидрометцентра.



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