Более 30 домов введут в столице для переселенцев по реновации в этом году

14 февраля 2018 г. Власти Москвы напомнили о своем праве выселять участников реновации через суд

Замглавы столичного департамента имущества сослался на закон и 90-дневный срок на принятие решения с момента получения договора на переселение. Обращение в суд он назвал крайней мерой и выразил надежду, что с первыми переселенцами в дом на 5-й Парковой улице этого не произойдет.