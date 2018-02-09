Более 30 домов введут в столице для переселенцев по реновации в этом году

В этом году в столице планируется ввести в эксплуатацию 31 дом для переселения граждан в рамках программы реновации, сообщил на заседании профильной комиссии заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй. Его цитирует "Интерфакс"
.
"На 2018 год мы себе ставим задачу начать волновое переселение в 31 стартовый жилой дом. В настоящее время департамент строительства по 24 домам завершает отделку, плюс у нас семь новых домов, которые будут введены в эксплуатацию в текущем году", - сказал Валуй. По его словам, до 2020 года в эксплуатацию должны быть введены 59 домов для переселенцев: после завершения строительства стартовых объектов планируется переселить более 500 домов, в которых живут 117 тысяч человек.
С 10 февраля начался осмотр квартир в первой новостройке по программе реновации по адресу: ул. 5-я Парковая, д. 62Б (район Северное Измайлово). Дом был возведен за счет бюджета Москвы в рамках программы "Жилище", его привели в соответствие с требованиями программы реновации. В новостройку переедут жители двух пятиэтажек на улице Константина Федина
. По оценкам властей, процесс переселения займет три-четыре месяца.
В свою очередь, лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин предположил, что дом на 5-й Парковой, по сути, "украли" у очередников
из ветхих и аварийных домов, которых в Восточном округе довольно много. По его мнению, в новостройку въедут только те очередники, которым "посчастливилось" жить в домах, попавших под реновацию. Власти тем временем напомнили о своем праве обращаться в суд
, если участники программы реновации не определились с переездом в готовую квартиру по истечении трех месяцев с момента получения договора.