Болельщики ЧМ-2018 смогут бесплатно попасть в Третьяковскую галерею

25 октября 2016 г. Сотрудников Третьяковской галереи уволили за спекуляцию билетами на Айвазовского

Кроме того, Третьяковка добилась снятия с продажи в "Мосгоркассе" билетов за полторы тысячи рублей при официальной стоимости 400 рублей. Однако полностью справиться со спекуляцией не удается.