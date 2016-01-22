Болельщики ЧМ-2018 смогут бесплатно попасть в Третьяковскую галерею

Болельщики Чемпионата мира по футболу смогут бесплатно посетить постоянную экспозицию Третьяковской галереи на Крымском Валу, предъявив паспорт болельщика. Об этом сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова, которую цитирует ТАСС.
"Мы серьезно думали, как использовать Чемпионат мира по футболу, чтобы сделать русское искусство более известным за рубежом", - заявила Трегулова, отметив, что иностранцы составляют всего 10% от общего числа посетителей Третьяковки. По ее словам, русское искусство в мире известно достаточно плохо, и руководство галереи договорилось с организаторами ЧМ-2018 о возможности бесплатного посещения постоянной экспозиции Третьяковской галереи по паспорту болельщика. "Нам, видимо, придется сделать еще один специальный вход", - заключила Трегулова.
Напомним, в 2016 году москвичи стали свидетелями "культурного ажиотажа": первый такой случай был связан с выставкой Серова в Третьяковской галерее на Крымском валу. В конце января 2016 года, за несколько дней до закрытия, посетители устроили потасовку
, повредив одну из входных дверей. Очередь в кассу достигала полукилометра от Садового кольца. Интерес к выставке подстегнул визит президента России Владимира Путина. В итоге работы кисти Серова увидели более 485 тысяч человек.
Летом рекорд Серова побил маринист Иван Айвазовский: его выставку, которая проходила все в той же Третьяковке на Крымском Валу, посетили более 600 тысяч человек. Чтобы не допустить повторения "серовской ситуации", руководство галереи ввело билеты по сеансам
. А в октябре гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова уволила
несколько сотрудников, заподозренных в спекуляции билетами. Еще одним громким событием стала выставка Рафаэля в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, которую за три месяца работы посетили больше 200 тысяч человек.