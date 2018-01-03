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Программа благоустройства "Моя улица" может продолжиться "по просьбам москвичей"
15 февраля 2018 г. | Время публикации 12:20 | Последние изменения 15:43
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Московская программа благоустройства "Моя улица" в этом году придет во дворы и парки, а в дальнейшем может продолжиться по инициативе горожан. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил заместитель мэра о вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в центре столицы "по просьбам москвичей" осталось благоустроить несколько переулков в районе Спасоглинищевского переулка и окрестности улицы Красная Пресня после сноса торговых палаток. "В дальнейшем программа "Моя улица" может быть продолжена только по предложениям жителей города", - сказал Бирюков.

По словам заммэра, работы во дворах будут проводиться с учетом мнения жителей домов. "Торги на производство работ во дворах не объявляются до тех пор, пока жители не проведут собрание и сами не придут к единому мнению, каким они хотят видеть свой двор. Так появляется концепция обустройства каждого двора, а затем и проект", - рассказал он.

Бирюков уточнил, что в этом году планируется отремонтировать 3,5 тысячи дворов и обустроить 50 парков. Голосование о благоустройстве районов идет в проекте "Активный гражданин". "Участники решают, где будут находиться и как будут выглядеть новые детские, спортивные площадки и зоны отдыха во дворах. Всего в этом году по решению активных граждан планируется благоустроить 507 объектов", - говорится в описании к опросу.

Заммэра отметил, что весной продолжатся работы в 12 парках, которые планировалось преобразить в прошлом году. "Пришли жители и высказали дополнительные предложения по парку Митино, парку 50-летия Октября... Мы внесли их в проектную документацию и отложили работы на весну, когда и доделаем все", - объяснил Бирюков.

Напомним, местные жители и активисты назвали происходящее в парке 50-летия Октября в районе Проспект Вернадского вандализмом. По их данным, проект благоустройства не был согласован ни с департаментом природопользования, ни с департаментом ЖКХ и благоустройства. Государственной экологической экспертизы тоже не было. Виновные в нарушении законодательства не раз привлекались к административной ответственности, но это не остановило рабочих. Подобное происходило и во многих других парках, куда успело добраться благоустройство.

В заключение интервью заммэра отметил, что обновление столицы идет не ради чемпионата мира по футболу и не закончится после его проведения. Он напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин еще в 2011 году произнес свой главный тезис "Москва должна стать городом, комфортным, удобным для жизни". "Нет, правительство Москвы, мэр города работают во имя и для блага москвичей. И останавливаться на этом мы не собираемся", - заявил Бирюков, отвечая на вопрос об "опасениях" москвичей, не кончится ли обновление города после ЧМ.
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