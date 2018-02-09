Переезд в первый дом по программе реновации в Москве начнется 26 февраля

15 февраля 2018 г. Более 30 домов введут в столице для переселенцев по реновации в этом году

Отделка завершается в 24 стартовых домах, еще семь будут введены в эксплуатацию в текущем году. До 2020 года в эксплуатацию должны быть введены 59 домов для переселенцев, куда переедут 117 тысяч человек.