Переезд в первый дом по программе реновации в Москве начнется 26 февраля

Переселение в первый дом по программе реновации на 5-й Парковой улице, 62Б в Восточном округе Москвы начнется 26 февраля. Об этом сообщили в департаменте городского имущества. В новостройку, адаптированную
под стандарты реновации, переедут жильцы домов 3 и 5 на улице Константина Федина.
По словам замглавы департамента горимущества Ивана Щербакова, первые 40 семей в выходные получат проекты договоров для рассмотрения и подписания. "К нам уже поступило более 60% согласий от семей на переезд", - уточнил Щербаков, которого цитирует ТАСС. Накануне он говорил, что власти ожидают стопроцентного согласия жильцов данных домов на переезд.
Замглавы департамента градостроительной политики Андрей Валуй на заседании в среду сообщал, что префектура Восточного округа поможет переселенцам перевезти вещи в новые квартиры. "После оформления документов будет определен перевозчик в установленном порядке и осуществлена перевозка", - сказал он.
В доме на 5-й Парковой планируется открыть шоурум квартир по реновации. Посмотреть их смогут не только жители района, но и другие участники программы. "Одно дело посмотреть шоурум на ВДНХ, другое дело - своими руками потрогать, пощупать реальное жилье, настоящую квартиру, в которую можно въехать", - сказал председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Сергей Зверев.
По его словам, пока квартиры в новом доме доступны только для переселенцев, но открытие шоурума "вопрос времени, причем ближайшего". Он не уточнил, как будет организована работа шоурума. Квартиры в нескольких готовых домах выставляли для осмотра еще осенью
. А с начала сентября по 7 февраля шоурум, изображающий квартиру, подъезд и прилегающую территорию, работал на ВДНХ.
На переселенцев в дом на 5-й Парковой улице будет распространяться механизм доплаты за дополнительные метры, опубликовать его планируется до конца недели. Напомним, утвержденный властями размер скидки составляет 10 процентов
от рыночной стоимости квартиры. Доплатить можно за одну или несколько квартир, но их общая площадь не должна превышать 100 квадратных метров. Льготная ипотека не предусмотрена.
"Было очень много желающих: мне положено 58 квадратных метров, а я хочу купить 80 квадратных метров. Много желающих вместо однокомнатной купить двухкомнатную или вместо двухкомнатной трехкомнатную", - заявил глава Фонда реновации Анатолий Константинов. По его словам, в первом доме под переселение на 5-й Парковой для покупки дополнительных метров имеется 50 однокомнатных и 30 трехкомнатных квартир.