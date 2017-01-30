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Велесвет, Орфей и Ладислава родились в столице в минувшем году
15 февраля 2018 г. | Время публикации 12:05 | Последние изменения 13:51
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Столичное управление ЗАГС перечислило самые редкие и примечательные имена 2017 года. Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, родители называли детей такими необычными именами, как Велесвет, Ладомир, Харлампий, Дорофея, Златозара и Исидора.

Несколько мальчиков получили старорусские имена Велесвет, Ладомир, Патрикей и Харлампий. В списке редких имен оказались Форвард, Норд и Франклин. Одного ребенка назвали в честь легендарного певца и музыканта из древнегреческой мифологии Орфея. А новорожденным девочкам давали такие имена, как Златозара, Ладислава, Аграфена, Искра, Дорофея, Васса и Исидора.

Первое место в списке самых востребованных в Москве мужских имен, как и в прошлом году, занимает Александр, на втором месте - Михаил, тройку лидеров замыкает имя Артем. Далее идут Максим, Даниил, Иван, Дмитрий, Кирилл, Матвей и Андрей. На первой строчке рейтинга любимых женских имен по-прежнему остается Софья или София, на второй - Мария, на третьем - Анна. В десятку также попали Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета и Екатерина.

Всего в прошлом году в Москве появились на свет 134 тысячи 572 младенца, из них 1838 двойняшек и 34 тройни. Кроме того, столичные загсы зарегистрировали более 90 тысяч браков за год. Это на 4 тысячи браков больше, чем в 2016 году.

Ранее в пресс-службе управления ЗАГС по Москве пояснили, что редкими экзотическими именами детей называют как иностранные семьи, для которых эти имена привычны, так и россияне, которые хотят, чтобы их ребенок выделялся необычным именем. Также горожане в выбВелеоре необычного имени все чаще обращаются к традиционным славянским и греческим вариантам. В первом квартале 2017 года на свет появились Лавр и Ахиллес, Потап и два Фомы. Одна девочка получила имя Ума, также в столице родились две Офелии, две Серены и две Юноны. Среди редких имен - Элизабет, Франческа, Паола, Джулия и Ирис, а также популярное некогда имя Зинаида.
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