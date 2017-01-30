Велесвет, Орфей и Ладислава родились в столице в минувшем году

18 мая 2017 г. Дети с именами Офелия, Ахиллес и Франческа родились в столице с начала года

С начала года на свет появились Лавр и Ахиллес, Потап и два Фомы. Одна девочка получила имя Ума, также в столице родились две Офелии, две Серены и две Юноны. Среди редких имен - Элизабет, Франческа, Паола, Джулия и Ирис.