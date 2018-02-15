

Проводы Масленицы в столице пройдут в легкий мороз Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru Проводы Масленицы в Москве пройдут в легкий мороз около минус 5 градусов, снегопад также не будет сильным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Росгидромета.



В пятницу, 16 февраля, в столице ожидается облачность (ночью с прояснениями) и небольшой снег. Ночью столбики термометров в Москве опустятся до минус 8 - минус 10, а по области до минус 13 градусов. Днем воздух в городе прогреется до минус трех - минус пяти, а в Подмосковье до минус двух - минус семи градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. В субботу, 17 февраля, в столичном регионе будет облачно, пройдет небольшой, днем местами умеренный снег. Синоптики предупреждают о возможности возникновения гололедицы в отдельных районах. В воскресенье, 18 февраля, облачность и вероятность гололеда сохранятся, а снегопад немного усилится.



Согласно прогнозу Росгидромета, днем на выходных в Москве столбики термометров покажут от минус одного до минус трех градусов. По области ожидается от минус 5 до ноля градусов. По ночам в столице будет от минус четырех до минус 6, а за городом - до минус 9 градусов. Ветер в субботу юго-восточный, а в воскресенье в восточной четверти, 5-10 метров в секунду.



А в понедельник, 19 февраля, в Москве станет чуть холоднее. Ночью минус 6 - минус 11, днем от двух до семи градусов мороза. Согласно предварительному прогнозу, во вторник ночью в городе ожидается от 4 до 9, а днем от 3 до 8 градусов мороза. В среду в столице будет уже минус 7 - минус 12 градусов ночью и минус 4 - минус 9 днем. Ожидается облачность и небольшой снег.



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