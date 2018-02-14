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Более 10 иностранных посольств в Москве получили письма с порошком от насекомых
15 февраля 2018 г. | Время публикации 18:49
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Число посольств в Москве, получивших конверты с порошком за последние два дня, выросло до 13, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Письма были разосланы в посольства Словении, Венгрии, Франции, Румынии, Чехии, Болгарии, Нидерландов, Польши, США, Италии, Канады и в один из департаментов ООН. Ранее СМИ также называли в числе дипмиссий посольство Саудовской Аравии, но официальных подтверждений этому не было.

"Предположительно, все конверты были разосланы в один день, сейчас проводится разбирательство. Все получили одинаковый по своему составу порошок", - отметили в экстренных службах. В частности, эксперты обнаружили в нем пестицид фипронил, используемый в сельском хозяйстве для борьбы с вредными насекомыми и в ветеринарии как средство от паразитов.

В столичной полиции и МЧС ранее сообщали, что порошок не представляет опасности. По данным информированного источника "Интерфакса", все разосланные в посольства конверты подписаны одним отправителем.

Сообщения о письмах с порошком поступают с начала недели и не ограничиваются Москвой. Конверты с порошкообразным содержимым получили сын президента США Дональд Трамп - младший, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, британский парламент и офис в Вашингтоне, где арендует помещения бывший президент США Барак Обама. Во всех случаях порошок оказался безвредным.

Член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор запаса ФСБ Александр Михайлов предположил в беседе с РИА "Новости", что рассылка конвертов с порошком является развитием "анонимной истерики" с ложным минированием зданий, прокатившейся по России в прошлом году.

"Вопрос заключается в том, что ловить людей, по большому счету, пока не за что. Наше законодательство не очень готово к такого рода действиям", - сказал он. В то же время не реагировать на них нельзя, потому что, "допустим, каждый сотый анонимный конверт может содержать опасность", отметил Михайлов.
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