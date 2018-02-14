Более 10 иностранных посольств в Москве получили письма с порошком от насекомых

15 февраля 2018 г. Иностранные посольства в Москве продолжают получать конверты с порошком, ими занялась полиция

Накануне письма с подозрительным содержимым, по данным СМИ, получили посольства Чехии, Франции и Саудовской Аравии. В четверг тревога была объявлена в представительстве Нидерландов и Болгарии. По некоторым данным, вещество оказалось пестицидом.