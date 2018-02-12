В Москве признали невозможным "переселение" посольства США в "Североамериканский тупик"

12 февраля 2018 г. Власти Москвы обсудят идею присвоить посольству США адрес "Североамериканский тупик"

Депутат ЛДПР пояснил, что рядом с посольством находится проезд, который предлагается назвать "Североамериканский тупик", и присвоить это название адресу посольства. Это может стать ответом на "площадь Немцова" в Вашингтоне.