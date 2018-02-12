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В Москве признали невозможным "переселение" посольства США в "Североамериканский тупик"
15 февраля 2018 г. | Время публикации 14:21
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Посольство США в Большом Девятинском переулке не сменит почтовый адрес на "Североамериканский тупик" по предложению депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Эксперты сочли это невозможным из-за "фактического отсутствия самого объекта для наименования", РИА "Новости" зампредседателя городской межведомственной комиссии по наименованию Александра Александрова.

Напомним, Дегтярев предлагал присвоить название Североамериканский тупик безымянному внутридворовому проезду рядом со зданиями посольства США и сменить почтовый адрес диппредставительства, соответственно, на "Североамериканский тупик, дом номер 1".

Александрова пояснила, что указанный проезд является обычной придомовой территорией, которая не подлежит наименованию в соответствии с городским законом. Зампред комиссии добавила, что в этот двор выходят исторические здания - дом-музей Ф.И. Шаляпина и Дом Наркомфина, которые имеют адресацию по Новинскому бульвару.

Дегтярев выступил со своей инициативой после решения американских властей переименовать площадь перед посольством России в Вашингтоне в честь Бориса Немцова. В Госдуме этот жест США вызвал негодование: его расценили как вмешательство во внутренние дела России и попытку "напакостить".

Американская сторона восприняла попытки ответного шага без эмоций. Официальный представитель посольства США в Москве Мария Олсон сказала, что рассуждать о тупиках "может каждый", а дипмиссия предпочитает "концентрироваться на поиске путей продвижения в сторону более конструктивных отношений между США и Россией". Официальный представитель американского Госдепартамента Хизер Науэрт назвала предложение назвать проезд около посольства Североамериканским тупиком "внутренним вопросом" и подчеркнула, что Вашингтон поддерживает свободу слова.
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