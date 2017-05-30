Москвичи попросили сократить количество звуковых объявлений в метро

24 января 2018 г. Московское метро подумывает самостоятельно заняться рекламой из-за неудачи с подрядчиками

Московский метрополитен рассматривает возможность самостоятельной продажи рекламы после банкротства двух внешних партнеров. Участники рынка сомневаются, что метро сможет заработать на рекламе желаемые деньги в таких условиях.