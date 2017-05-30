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Москвичи попросили сократить количество звуковых объявлений в метро
15 февраля 2018 г. | Время публикации 19:25 | Последние изменения 19:49
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Участники проекта "Активный гражданин" выступили за то, чтобы уменьшить количество звуковых объявлений на эскалаторах в московском метро. Как сообщается на сайте проекта, в голосовании приняли участие 206 052 человека.

Почти половина участников (46,49%) посчитали, что количество звуковых объявлений на эскалаторах необходимо уменьшить. По их мнению, нужно оставить только самые важные объявления: о чрезвычайных ситуациях, изменениях работы транспорта и так далее. Такой вариант ответа чаще выбирали активные граждане до 18 лет, а также старше 35 лет. 27,92% посчитали, что текущее количество объявлений оптимально. Такого мнения придерживались женщины, а также участники от 18 до 34 лет. За то, чтобы увеличить количество общих объявлений о работе транспорта и других городских организаций, проголосовали 10,13% участников, большинство из них - мужчины. Затруднились с ответом 8,54% активных граждан, еще 6,93% передали решение специалистам.

Напомним, с 1 июня прошлого года в метро была прекращена трансляция звуковой коммерческой рекламы. Как заявил руководитель городского департамента транспорта Максим Ликсутов, по громкой связи будут звучать только объявления, касающиеся работы метрополитена, и социальная реклама. Кроме того, не сумев за несколько лет найти надежного партнера для продажи рекламы, ГУП "Московский метрополитен" рассматривает альтернативные возможности развития на этом рынке. Однако участники рынка сомневаются, что метро сможет заработать на рекламе желаемые деньги без внешнего партнера, к тому же руководство метро не желает вкладывать деньги в современные цифровые экраны.

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