Москвичи попросили сократить количество звуковых объявлений в метро

Участники проекта "Активный гражданин" выступили за то, чтобы уменьшить количество звуковых объявлений на эскалаторах в московском метро. Как сообщается на сайте проекта
, в голосовании приняли участие 206 052 человека.
Почти половина участников (46,49%) посчитали, что количество звуковых объявлений на эскалаторах необходимо уменьшить. По их мнению, нужно оставить только самые важные объявления: о чрезвычайных ситуациях, изменениях работы транспорта и так далее. Такой вариант ответа чаще выбирали активные граждане до 18 лет, а также старше 35 лет. 27,92% посчитали, что текущее количество объявлений оптимально. Такого мнения придерживались женщины, а также участники от 18 до 34 лет. За то, чтобы увеличить количество общих объявлений о работе транспорта и других городских организаций, проголосовали 10,13% участников, большинство из них - мужчины. Затруднились с ответом 8,54% активных граждан, еще 6,93% передали решение специалистам.
Напомним, с 1 июня прошлого года в метро была прекращена трансляция звуковой коммерческой рекламы
. Как заявил руководитель городского департамента транспорта Максим Ликсутов, по громкой связи будут звучать только объявления, касающиеся работы метрополитена, и социальная реклама. Кроме того, не сумев за несколько лет найти надежного партнера для продажи рекламы
, ГУП "Московский метрополитен" рассматривает альтернативные возможности развития на этом рынке. Однако участники рынка сомневаются, что метро сможет заработать на рекламе желаемые деньги без внешнего партнера, к тому же руководство метро не желает вкладывать деньги в современные цифровые экраны.