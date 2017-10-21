Панно с камышами и мерцающий потолок появятся на станции "Косино" Кожуховской линии метро

Панно с камышами украсит интерьер станции "Косино" Кожуховской линии метро. Как сообщается на портале столичной мэрии
, станцию возведут между Лермонтовским проспектом и одноименной железнодорожной платформой Казанского направления Московской железной дороги. Со станции "Косино" пассажиры смогут попасть на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.
"Дизайн вестибюля и платформы новой станции будут напоминать об основных достопримечательностях района Косино-Ухтомский — озерах Белое, Черное и Святое. Глянцевый подвесной потолок с эффектом мерцания воды украсит вестибюль. Декоративные панно с узорами в виде желтых листьев появятся под потолочным пространством над турникетами. А светящееся панно с озерными камышами можно будет увидеть на платформе", - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Интерьер станции будет выдержан в едином природном стиле. В отделке планируется использовать синие, желтые, зеленые и серые цвета. Стены вестибюлей и кассовых залов облицуют белым и кремовым мрамором, а на полу положат гранит. С открытием ветки значительно улучшится транспортное обслуживание районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и городского поселения Люберцы Московской области.
Ранее заммэра Марат Хуснуллин заявил, что пассажирское движение на всем протяжении Кожуховской линии планируется запустить до конца следующего года, при этом участок от станции "Некрасовка" до станции "Косино" может быть запущен раньше, уже в мае
, для чего необходимо будет найти способ доставить на этот участок поезда и вагоны метро. "Если мы найдем способ пригнать на этот участок поезда и вагоны раньше, не по действующей линии метро, то, возможно, он будет запущен раньше всей линии", – добавил заммэра.