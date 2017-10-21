Панно с камышами и мерцающий потолок появятся на станции "Косино" Кожуховской линии метро

21 октября 2017 г. Участок "Некрасовка" – "Косино" "розовой" ветки метро запустят уже весной 2018 года, но при одном условии

"Перед нами стоит задача запустить пассажирское движение на всем протяжении Кожуховской линии до конца следующего года, при этом участок от станции "Некрасовка" до станции "Косино" может быть запущен раньше, уже в мае", – заявил заммэра столицы Марат Хуснуллин.