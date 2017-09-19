Заммэра Москвы по ЖКХ уверен, что дворники зарабатывают по 45 тысяч рублей в месяц

9 февраля 2018 г. Разгневанные на "Жилищник" дворники Красносельского района пригрозили забастовкой из-за "рабства"

Группа работников ГБУ "Жилищник" потребовала встречи с муниципальными депутатами и пожаловалась им на рабские условия труда. Дворники заявили, что их заставляют работать в несколько смен без выходных, не разрешают болеть и платят 20 тысяч рублей.