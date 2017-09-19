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Заммэра Москвы по ЖКХ уверен, что дворники зарабатывают по 45 тысяч рублей в месяц
15 февраля 2018 г. | Время публикации 11:25 | Последние изменения 15:21
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Moscow-Live.ru
Зарплаты московских коммунальщиков за последние годы возросли более чем вдвое, рассказал в интервью "Российской газете" заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Так, по его словам, рядовой дворник получает в Москве 45 тысяч рублей.

Бирюков отметил, что, по прогнозам синоптиков, до конца зимы снег выпадет еще не раз, а уровень снежного покрова к концу зимы приблизится к значению в два метра. По его словам, снегопады и погода с переменными положительными температурами сохранится "примерно до 5 марта". Между тем коммунальные службы готовятся и к весеннему таянию снега. "После вывозки снега на снегосплавные пункты очищаем водосточную сеть, колодцы вдоль проезжей части дорог и территории Новой Москвы. Убираем подальше снег от домов, чтобы не подтопить подвалы", - заявил Бирюков.

В целом, по словам заммэра, столица успешно справляется с последствиями снегопадов, и немалую роль в этом играет существенный рост доходов рабочих сферы ЖКХ. По словам заммэра, водители уборочной техники, механизаторы, слесари и сантехники получают почти 60 тысяч. Немногим меньше зарплата у дворников, большинство которых работают в московском ГБУ "Жилищник": их зарплата, по словам Бирюкова, составляет 45 тысяч рублей. При этом каждый четвертый дворник – москвич или житель Подмосковья, треть – приезжие из российских регионов и только треть – наемные работники, которых принято называть гастарбайтерами.

Между тем ситуация в сфере ЖКХ явно расходится с заявлениями властей. Так, в начале февраля группа работников ГБУ "Жилищник" Красносельского района пожаловалась муниципальным депутатам на рабские условия труда. По словам дворников, их заставляют работать в несколько смен без выходных, не разрешают болеть и грозят увольнением в случае жалоб, выплачивая всего по 20 тысяч рублей.

Сами дворники Красносельского района заявили, что их зарплата не превышает 30 тысяч рублей в месяц. "Они говорили, что за январь пока получили 13 тысяч, но ожидают доплаты в форме премии, им ее обещали в устной форме. Мы понимаем, что эта ситуация только на одном из участков ГБУ "Жилищник", и ситуация может разниться между ними. Но о 45 тысячах нам никто не говорил", — сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" местный муниципальный депутат Алексей Мохов.

Мохов также напомнил, что ранее на совете депутатов Красносельского района планировалось создать межведомственную комиссию с привлечением районной управы и ГБУ "Жилищник", целью которой являлось бы выяснение вопроса выплат дворникам. Однако в среду мундепы получили письмо из управы с отказом принять участие в деятельности комиссии. "Мне кажется, они не хотят подотчетности и показать нам реальные обстоятельства, которые есть. И пока у нас нет никаких документов, которые бы показывали реальное положение дел", — уточнил он.

В декабре дворники Внуково отказались выходить на работу и собрались у здания "Жилищника" из-за постоянных махинаций с выплатой зарплаты в последние два года. После бунта, обернувшегося задержанием трех рабочих, состоялась встреча с начальством, которое поставило дворникам ультиматум: прекратить себя "так вести" или увольняться.

В сентябре около 200 сотрудников ГБУ "Жилищник" района Сокольники также осадили местную администрацию после того, как им стали выплачивать почти вдвое меньше денег, притом что рабочим приходилось трудиться без выходных и выполнять обязанности не по профилю. После того, как рабочие договорились подать заявление в прокуратуру, им тут же пригрозили увольнением.
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