МФЦ Москвы не нашли в своих офисах очередей "подвозных" избирателей, о которых сообщил глава штаба Навального

В московских центрах госуслуг "Мои документы" опровергли сообщения о массовом подвозе автобусами сотрудников организаций для подачи заявлений о голосовании на президентских выборах по месту пребывания. Об "адских очередях" во многих столичных МФЦ ранее написал руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков.
"Пишут, что сегодня с утра во многих московских МФЦ адские очереди - это привезли на автобусах "открепляться" сотрудников Метростроя", - сообщил он в своем Twitter
. Напомним, одним из нововведений на выборах президента России 18 марта стала отмена открепительных удостоверений, позволяющих голосовать на любом избирательном участке. Ранее с ними были связаны многочисленные скандалы: открепительные использовались как "административный ресурс" и применялись для "карусельных" голосований.
"В ходе проведенной проверки информация о подвозе граждан к центрам госуслуг не подтвердилась", - сообщает
пресс-служба центров "Мои документы". Там отметили, что "после проведения активной информационной кампании
" стало больше обращений в МФЦ от жителей, желающих проголосовать по месту пребывания.
Пресс-служба "Моих документов" отметилась и в комментариях к твиту Волкова.
Сменить участок голосования можно до 12 марта. Услуга доступна не только в МФЦ, но и на портале госуслуг
. Также можно обратиться в территориальную избирательную комиссию района, где избиратель будет находиться в момент выборов. Для смены участка нужно указать паспортные данные и выбрать место, где заявителю будет удобней проголосовать.
Избиратели, которые в последние четыре дня до выборов решат голосовать не по месту регистрации, могут подать заявления в свою участковую избирательную комиссию по месту прописки. На заявление прикрепят специальную марку, одну часть которой отклеят и прикрепят напротив фамилии избирателя на участке, куда он придет голосовать.